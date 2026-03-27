Михаила Поплавского поймали: скандал в университете

В Киевском университете культуры правоохранители разоблачили вероятную схему растраты бюджетных средств, к которой, по данным следствия, могли быть причастны должностные лица вуза и представители Министерства образования и науки.

Как сообщают источники, речь идет о возможном искусственном завышении количества студентов и штатных работников. Это позволяло получать большее финансирование из государственного бюджета.

По предварительным оценкам, объем средств, о которых идет речь, составляет около 760 миллионов гривен за период 2022-2023 годов.

По информации СМИ, среди фигурантов дела фигурирует Михаил Поплавский .

В рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков. В ходе следственных действий изъяли технику, документы и другие материалы, которые могут иметь доказательное значение.

В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранительные органы устанавливают всех причастных лиц и обстоятельства возможных нарушений.

