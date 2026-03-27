Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Михаила Поплавского поймали: скандал в университете
Михаила Поплавского поймали: скандал в университете

В Киевском университете культуры разоблачили схему вероятной растраты бюджетных средств - среди фигурантов называют Михаила Поплавского

27 марта 2026, 13:13
Ткачова Марія

В Киевском университете культуры правоохранители разоблачили вероятную схему растраты бюджетных средств, к которой, по данным следствия, могли быть причастны должностные лица вуза и представители Министерства образования и науки.

Схема по растрате бюджетных средств в КУК

Как сообщают источники, речь идет о возможном искусственном завышении количества студентов и штатных работников. Это позволяло получать большее финансирование из государственного бюджета.

По предварительным оценкам, объем средств, о которых идет речь, составляет около 760 миллионов гривен за период 2022-2023 годов.

По информации СМИ, среди фигурантов дела фигурирует Михаил Поплавский .

В рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков. В ходе следственных действий изъяли технику, документы и другие материалы, которые могут иметь доказательное значение.

В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранительные органы устанавливают всех причастных лиц и обстоятельства возможных нарушений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в первое в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины получила женщина. Награду присвоили пулеметчице Александре Давыденко с позывным "Вырва".
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в преддверии профессионального праздника государственные награды получили более 17 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины. Из них 114 гвардейцев были отмечены высшим государственным званием – Героя Украины. Среди них – и Александра Давиденко. Известно, что до начала военной службы она работала журналисткой по радио и телевидению. В ряды Национальной гвардии присоединилась в 2020 году.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RBC_ua_news/186346
