«Ми в одній країні живемо?»: бізнес зобов’язали вказувати місце розташування

В Україні набули чинності нові правила ліцензування для зберігання пального та тютюну. Тепер за відсутності поштової адреси підприємці зобов'язані вказувати кадастровий номер ділянки. Кабінет Міністрів ухвалив відповідні зміни ще 15 липня, а податкова вже оприлюднила свої роз'яснення. На нововведення різко відреагувала народна депутатка Ніна Южаніна.

Знищення складу у Дніпрі. Фото ілюстративне

"Іноді читаєш повідомлення державних органів і думаєш, — зазначила парламентарка, — чи точно ми всі живемо в одній країні?".

За її словами, вимога стосується навіть тих підприємств, які тримають пальне виключно для власного споживання чи внутрішньої промислової переробки. Южаніна наголосила, що в умовах постійних обстрілів, коли Росія знищує АЗС, склади та виробництва, бізнес змушений переформатовувати логістику за лічені дні.

"Ми вже кілька днів говоримо про те, що в таких умовах державі потрібні екстраординарні рішення, — підкреслила політикиня, закликаючи до негайної дерегуляції та спрощення дозвільних процедур для постраждалих компаній, — а державна машина тим часом продовжує рухатися своїм звичним маршрутом — нові реквізити, реєстри, форми, процедури".

Депутатка переконана, що посилення контролю є недоречним під час повномасштабної війни. Головна проблема полягає не у конкретному кадастровому номері, а у відірваності регуляторної системи від реальності.

"Проблема в тому, що країна живе в екстраординарних умовах, — резюмувала Ніна Южаніна, — а система державного регулювання дуже часто поводиться так, ніби нічого не сталося".

Наприкінці свого звернення вона закликала урядовців терміново переглянути чинні норми та замість створення додаткових перешкод подумати про те, які процедури можна максимально спростити або взагалі скасувати для полегшення роботи українського бізнесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що масований повітряний удар російських окупантів по Київській області завдав катастрофічних збитків українському бізнесу. Під прицілом ворога опинилися цивільні розподільчі центри, що призвело до повної руйнування майна та людських жертв.



