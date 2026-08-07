«Мы в одной стране живем?»: бизнес обязали указывать месторасположение

В Украине вступили в силу новые правила лицензирования для хранения топлива и табака. Теперь при отсутствии почтового адреса предприниматели обязаны указывать кадастровый номер участка. Кабинет Министров принял соответствующие изменения еще 15 июля, а налоговая уже обнародовала свои разъяснения. На нововведение резко отреагировала народная депутат Нина Южанина.

Уничтожение склада в Днепре. Фото иллюстративное

"Иногда читаешь сообщения государственных органов и думаешь, — отметила парламентарий, — точно ли мы все живем в одной стране?".

По ее словам, требование касается даже предприятий, которые держат топливо исключительно для собственного потребления или внутренней промышленной переработки. Южанина подчеркнула, что в условиях постоянных обстрелов, когда Россия уничтожает АЗС, склады и производства, бизнес вынужден переформатировать логистику в считанные дни.

"Мы уже несколько дней говорим о том, что в таких условиях государству нужны экстраординарные решения, — подчеркнула политик, призывая к немедленной дерегуляции и упрощению разрешительных процедур для пострадавших компаний, — а государственная машина в это время продолжает двигаться по своему привычному маршруту — новые реквизиты, реестры, формы, процедуры".

Депутат убеждена, что усиление контроля неуместно во время полномасштабной войны. Главная проблема не в конкретном кадастровом номере, а в оторванности регуляторной системы от реальности.

"Проблема в том, что страна живет в экстраординарных условиях, — резюмировала Нина Южанина, — а система государственного регулирования очень часто ведет себя так, будто ничего не произошло".

В конце своего обращения она призвала правительственных чиновников срочно пересмотреть действующие нормы и вместо создания дополнительных препятствий подумать о том, какие процедуры можно максимально упростить или вообще отменить для облегчения работы украинского бизнеса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что массированный воздушный удар российских оккупантов по Киевской области нанес катастрофический ущерб украинскому бизнесу. Под прицелом неприятеля оказались гражданские распределительные центры, что привело к полному разрушению имущества и человеческих жертв.



