Менше б крали в хаті: Олексій Арестович назвав головну умову для швидкої перемоги над агресором

Блогер та колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович різко відреагував на бурхливе обговорення в українському медіапросторі інтерв'ю Юлії Мендель. У розмові з Такером Карлсоном Мендель торкнулася теми повномасштабної війни, переговорів між Україною та Росією, питання НАТО, а також подій 2022 року. Зокрема, вона озвучила припущення щодо можливих компромісів України на початку вторгнення та критично висловилася про окремі рішення української влади.

За словами Арестовича, реакція так званих провідних інтелектуалів наочно демонструє провінційне мислення за принципом "аби не було розголосу".

Автор іронічно описав логіку критиків, які обурилися витоком інформації більше, ніж самими проблемами всередині влади:



""Не так страшно, що в хаті інцест, фасують шмаль, діти недоїдають і смердить гнилими портянками, як те, що це з хати винесли". Бо що ж тоді про нас люди подумають?!..".

Торкаючись воєнної тематики та розмов про протистояння "маленької країни" великому агресору, Арестович наголосив, що Україна має всі шанси зламати плани Путіна та нав'язати Кремлю відмову від агресії. Проте реалізації цього сценарію заважає внутрішній фактор:

"Крали б менше в хаті, і пункт три виконати було б куди як легше".

Особливе обурення у блогера викликала позиція деяких ліберальних медіа та активістів, які намагаються розділяти відповідальність у владній команді, вибілюючи главу держави та роблячи винним лише керівника його Офісу. Арестович порівняв це із класичною комедією, де всі таємно користуються послугами відьом, але публічно вдають із себе святих.

"Біда України не в тому, що Єрмак користувався ворожкою, а в тому, що до Солохи ходять усі, а на вихід до тину до сусідів, щоб засудити Трендичиху, яка сходила до Солохи, засрану сорочечку старанно прибирають складками назад — білим уперед, і прикривають свяченими стрічками", — резюмував аналітик підводні камені вітч и зняного політичного істеблішменту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час судового процесу над колишнім очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучили несподівані деталі розслідування. За версією обвинувачення, у матеріалах справи є свідчення того, що посадовець обговорював призначення на державні посади з особою, яка надавала магічні або окультні послуги.