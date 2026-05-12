Кадрові поради від "ворожки": прокурори САП оприлюднили деталі листування Єрмака

Під час судового процесу над колишнім очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучили несподівані деталі розслідування. За версією обвинувачення, у матеріалах справи є свідчення того, що посадовець обговорював призначення на державні посади з особою, яка надавала магічні або окультні послуги.

Зокрема, прокурори стверджують, що у приватному листуванні фігуранта було знайдено діалоги з так званою "гадалкою", з якою нібито координувалися певні кадрові рішення.

Сам колишній керівник ОП заперечує будь-які порушення закону та заявляє про свою готовність доводити правоту в суді. Коментуючи невелику кількість присутніх на засіданні та самі звинувачення, він наголосив на своїй впевненості:

"Я самодостатня людина і знаю, що робив. Спокійно ставлюсь до відсутності великої кількості людей на судовому засіданні, адже у всіх зараз є важливіші державні справи. Я чесно дивлюсь людям в очі та не збираюсь залишати країну", — цитують підсудного журналісти із зали суду.

Наразі розгляд справи триває. Правоохоронці продовжують вивчати цифрові докази, які, на їхню думку, вказують на неформальні та непрозорі методи ухвалення рішень у найвищих кабінетах влади.

