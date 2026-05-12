Кадровые советы от "гадалки": прокуроры САП обнародовали детали переписки Ермака

В ходе судебного процесса над бывшим главой Офиса Президента Андреем Ермаком представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучили неожиданные детали расследования. По версии обвинения, в материалах дела есть свидетельство того, что чиновник обсуждал назначение на государственные должности с лицом, оказывавшим магические или оккультные услуги.

Суд над Андреем Ермаком. Скриншот из видео

В частности, прокуроры утверждают, что в частной переписке фигуранта были найдены диалоги с так называемой "гадалкой", с которой якобы координировались определенные кадровые решения.

Сам бывший руководитель ОП отрицает какие-либо нарушения закона и заявляет о своей готовности доказывать правоту в суде. Комментируя небольшое количество присутствующих на заседании и сами обвинения, он подчеркнул свою уверенность:

"Я самодостаточный человек и знаю, что делал. Спокойно отношусь к отсутствию большого количества людей на судебном заседании, ведь у всех сейчас важнее государственные дела. Я честно смотрю людям в глаза и не собираюсь покидать страну", — цитируют подсудимого журналисты из зала суда.

В настоящее время рассмотрение дела продолжается. Правоохранители продолжают изучать цифровые доказательства, которые, по их мнению, указывают на неформальные и непрозрачные методы принятия решений в высших кабинетах власти.

