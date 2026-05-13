Меньше бы воровали в доме: Алексей Арестович назвал главное условие для скорой победы над агрессором

Блогер и бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович резко отреагировал на бурное обсуждение в украинском медиапространстве интервью Юлии Мендель. В разговоре с Такером Карлсоном Мендель затронула тему полномасштабной войны, переговоров между Украиной и Россией, вопросы НАТО, а также событий 2022 года. В частности, она озвучила предположение о возможных компромиссах Украины в начале вторжения и критически высказалась об отдельных решениях украинской власти.

Алексей Арестович

По словам Арестовича , реакция так называемых ведущих интеллектуалов наглядно демонстрирует провинциальное мышление по принципу "чтобы не было огласки".

Автор иронически описал логику критиков, возмутившихся утечкой информации больше, чем самими проблемами внутри власти:



""Не так страшно, что в доме инцест, фасуют шмаль, дети недоедают и воняет гнилыми портянками, как то, что это из дома вынесли". Ибо что тогда о нас люди подумают?!.." .

Касаясь военной тематики и разговоров о противостоянии "маленькой страны" великому агрессору, Арестович подчеркнул, что у Украины есть все шансы сломать планы Путина и навязать Кремлю отказ от агрессии. Однако реализации этого сценария мешает внутренний фактор:

"Крали бы меньше в доме, и третий пункт выполнить было бы куда как легче" .

Особое возмущение у блогера вызвала позиция некоторых либеральных медиа и активистов, пытающихся разделять ответственность во властной команде, отбеливая главу государства и делая виновным только руководителя его Офиса. Арестович сравнил это с классической комедией, где все тайно пользуются услугами ведьм, но публично изображают из себя святых.

"Беда Украины не в том, что Ермак пользовался гадалкой, а в том, что к Солохе ходят все, а на выход к тыну к соседям, чтобы осудить Трындичиху, которая сходила к Солохе, засранную распашонку тщательно убирают складками назад — белым вперед, и прикрывают свячеными лентами" - резюмировал аналитик подводные ка мни отечественного политического истеблишмента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время судебного процесса над бывшим главой Офиса Президента Андреем Ермаком представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучили неожиданные детали расследования. По версии обвинения, в материалах дела есть свидетельство того, что чиновник обсуждал назначение на государственные должности с лицом, оказывавшим магические или оккультные услуги.