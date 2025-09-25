logo_ukra

BTC/USD

111243

ETH/USD

3983.3

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Масштабні обшуки на “Укрзалізниці”: в НАБУ заявили про тиск, у СБУ пояснили причини
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштабні обшуки на “Укрзалізниці”: в НАБУ заявили про тиск, у СБУ пояснили причини

У СБУ пояснили причини обшуків у посадовців “Укрзалізниці”, а у НАБУ заявили про тиск на колишніх детективів

25 вересня 2025, 15:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Служба безпеки України 25 вересня провела обшуки на “Укрзалізниці”. У СБУ пояснили, що розпочали низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень.

Масштабні обшуки на “Укрзалізниці”: в НАБУ заявили про тиск, у СБУ пояснили причини

Укрзалізниця. Ілюстративне фото

У Службі безпеки повідомили, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ “Укрзалізниця” та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

“Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України. Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими”, — наголосили в СБУ.

Тим часом в НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники "Укрзалізниці").  

“Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ”, — заявили в НАБУ.

У Нацбюро зауважили, що такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з посадовцями Національного антикорупційного бюро не вщухають. Ймовірно один із детективів порушив чинне законодавство та отримав посаду у компанії, в якій раніше розслідував корупційні злочини. Йшлося про Тараса Лікунова.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/ofitsiinyi-komentar-shchodo-obshukiv-u-spravi-pro-zlovzhyvannia-u-sferi-vantazhnykh-perevezen-na-ukrzaliznytsi
Теги:

Новини

Всі новини