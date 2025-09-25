Масштабні обшуки на “Укрзалізниці”: в НАБУ заявили про тиск, у СБУ пояснили причини

Служба безпеки України 25 вересня провела обшуки на “Укрзалізниці”. У СБУ пояснили, що розпочали низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень.

Укрзалізниця. Ілюстративне фото

У Службі безпеки повідомили, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ “Укрзалізниця” та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

“Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України. Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими”, — наголосили в СБУ.

Тим часом в НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники "Укрзалізниці").

“Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ”, — заявили в НАБУ.

У Нацбюро зауважили, що такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з посадовцями Національного антикорупційного бюро не вщухають. Ймовірно один із детективів порушив чинне законодавство та отримав посаду у компанії, в якій раніше розслідував корупційні злочини. Йшлося про Тараса Лікунова.



