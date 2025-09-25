Масштабные обыски на "Укрзализныце": в НАБУ заявили о давлении, в СБУ объяснили причины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Служба безопасности Украины 25 сентября провела обыски на "Укрзализныце". В СБУ объяснили, что начали ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок.
Укрзализныця. Иллюстративное фото
В Службе безопасности сообщили, что следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, являющихся фигурантами соответствующего уголовного производства.
Между тем в НАБУ заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие работники "Укрзализныци").
В Нацбюро отметили, что такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро не утихают. Вероятно, один из детективов нарушил действующее законодательство и получил должность в компании, в которой ранее расследовал коррупционные преступления. Речь шла о Тарасе Ликунове.