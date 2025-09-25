logo

Главная Новости Общество Скандалы Масштабные обыски на "Укрзализныце": в НАБУ заявили о давлении, в СБУ объяснили причины
Масштабные обыски на "Укрзализныце": в НАБУ заявили о давлении, в СБУ объяснили причины

В СБУ объяснили причины обысков у чиновников "Укрзализныци", а в НАБУ заявили о давлении на бывших детективов

25 сентября 2025, 15:30
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Служба безопасности Украины 25 сентября провела обыски на "Укрзализныце". В СБУ объяснили, что начали ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок.

Масштабные обыски на "Укрзализныце": в НАБУ заявили о давлении, в СБУ объяснили причины

Укрзализныця. Иллюстративное фото

В Службе безопасности сообщили, что следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, являющихся фигурантами соответствующего уголовного производства.

"Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институций", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия происходят с соблюдением законодательства Украины. Любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы”, — подчеркнули в СБУ.

Между тем в НАБУ заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие работники "Укрзализныци").

"Вероятно, они связаны с их предварительной деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, разоблачающих организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", — заявили в НАБУ.

В Нацбюро отметили, что такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро не утихают. Вероятно, один из детективов нарушил действующее законодательство и получил должность в компании, в которой ранее расследовал коррупционные преступления. Речь шла о Тарасе Ликунове.




Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/ofitsiinyi-komentar-shchodo-obshukiv-u-spravi-pro-zlovzhyvannia-u-sferi-vantazhnykh-perevezen-na-ukrzaliznytsi
