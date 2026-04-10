Марʼяна Безугла жорстоко відповідає людям про штучний інтелект та свій пост

Народна депутатка Мар’яна Безугла звернула увагу на небезпеку контенту, створеного штучним інтелектом, після поширення фейкового зображення, яке, за її словами, було зроблене на основі реальної новини.

Марʼяна Безугла про штучний інтелект

Вона зазначила, що коли намагається пояснити в коментарях, що конкретне фото є згенерованим ШІ та маніпулятивним фейком, у відповідь виникає хвиля агресії як від ботів, так і від реальних користувачів.

За словами Безуглої, проблема полягає не лише в самій картинці, а в тому, що суспільству поступово нав’язують сприйняття підроблених зображень як чогось нормального. Вона підкреслює: якщо сьогодні підміняють фото тварин чи окремих подій, то завтра так само можуть змінювати зображення людей, обставини подій та ролі конкретних учасників.

Нардепка вважає, що таким чином уже зараз відбувається своєрідне “тестування” технологій впливу на аудиторію.







Окремо вона попередила, що в майбутньому масштаби цієї проблеми можуть значно зрости, особливо в політичний період, коли фейки та маніпуляції стануть ще агресивнішими.

На її думку, суспільству вже зараз потрібно тренувати критичне мислення, щоб не стати легкою мішенню для інформаційного впливу через штучний інтелект.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародна депутатка Марʼяна Безугла повідомила про резонансний випадок смерті військовозобов’язаного під час проходження базової військової підготовки.

Йдеться про 46-річного Івана Терентьєва, якого мобілізували 20 лютого. Вже 25 лютого він прибув на навчання до військової частини, а через три дні помер. Родина отримала інформацію про смерть із затримкою. У довідці причиною вказано "кардіоміопатію, неуточнену". Водночас близькі загиблого стверджують, що раніше чоловік не мав проблем із серцем. За словами рідних, стан тіла викликав серйозні підозри. Вони повідомляють про численні травми, зокрема переломи, синці та інші ушкодження, які можуть свідчити про неприродний характер смерті.

