Скандалы Марьяна Безугла жестоко отвечает людям об искусственном интеллекте и своем посте
commentss НОВОСТИ Все новости

Марьяна Безугла жестоко отвечает людям об искусственном интеллекте и своем посте

Марьяна Безугла заявила, что распространение ИИ-фейков уже превращается в серьезную угрозу для общества

10 апреля 2026, 22:44
Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безугла обратила внимание на опасность контента, созданного искусственным интеллектом, после распространения фейкового изображения, которое, по ее словам, было сделано на основе реальной новости.

Она отметила, что, когда пытается объяснить в комментариях, что конкретное фото является сгенерированным ИИ и манипулятивным фейком, в ответ возникает волна агрессии как от ботов, так и от реальных пользователей.

По словам Безуглой, проблема заключается не только в самой картинке, но и в том, что обществу постепенно навязывают восприятие поддельных изображений как чего-то нормального. Она подчеркивает: если сегодня подменяют фото животных или отдельных событий, то завтра могут изменять изображения людей, обстоятельства событий и роли конкретных участников.

Нардепка считает, что таким образом уже сейчас происходит своеобразное тестирование технологий влияния на аудиторию.


Марьяна Безугла жестоко отвечает людям об искусственном интеллекте и своем посте - фото 2

Отдельно она предупредила, что в будущем масштабы этой проблемы могут значительно возрасти, особенно в политический период, когда фейки и манипуляции станут еще более агрессивными.

По ее мнению, обществу уже сейчас нужно тренировать критическое мышление, чтобы не стать легкой мишенью для информационного воздействия из-за искусственного интеллекта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла сообщила о резонансном случае смерти военнообязанного во время прохождения базовой военной подготовки.
Речь идет о 46-летнем Иване Терентьеве, мобилизованном 20 февраля. Уже 25 февраля он прибыл на учебу в воинскую часть, а через три дня скончался. Семья получила информацию о смерти с задержкой. В справке причиной указана "кардиомиопатия, неуточненная". В то же время близкие погибшего утверждают, что раньше у мужчины не было проблем с сердцем. По словам родных, состояние тела вызвало серьезные подозрения. Они сообщают о многочисленных травмах, включая переломы, кровоподтеки и другие повреждения, которые могут свидетельствовать о неестественном характере смерти.



Источник: https://t.me/marybezuhla/6333
