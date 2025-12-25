Народна депутатка України Мар’яна Безугла обурена тим, що українська преса проігнорувала її допис про ймовірний відпочинок колишнього головнокомандувача ЗСУ у Домінікані, заявивши, що ЗМІ це не вигідно.

Мар’яна Безугла розкритикувала українські ЗМІ

"Доба, як українські ЗМІ, які ганяються з лупою за тим, де і як відпочивають українські чиновники, "не побачили" фото Залужного під пальмами Домінікани.

Невигідно — не бачимо,

вигідно — підсвічуємо.

Подвійні стандарти благородних розслідувачів.

То кому вигідно робити із жлоба бога?", – пише нардепка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла у своїх соцмережах опублікувала фото з чоловіком, схожим на посла України у Великобританії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На фото чоловік із жінкою знаходяться на островах, на відпочинку.

Безугла підписала: "Кажуть, Залужний у Домінікані героїчно святкує.

"Я вийду з Києва останнім. У разі найгіршого точно не здамся живим", — сказав генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України, 3 березня 2022 року.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно", — сказав генерал Валерій Залужний про себе та начальника Генштабу Сергія Шапталу, разом з яким вони списалися через ВЛК по інвалідності.

Ну що ж, кому блекаут, а кому Кариби лікують. Можливо, там ще з якими екс-чиновниками перетнеться. P.S. У дружини милий купальник-сукня, правда", – наголосила політик.