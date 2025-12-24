Одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла у своїх соцмережах опублікувала фото з чоловіком, схожим на посла України у Великобританії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На фото чоловік із жінкою знаходяться на островах, на відпочинку.

Мар’яна Безугла заявила, що Залужний у Домінікані

Безугла підписала: "Кажуть, Залужний у Домінікані героїчно святкує.

"Я вийду з Києва останнім. У разі найгіршого точно не здамся живим", — сказав генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України, 3 березня 2022 року.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно", — сказав генерал Валерій Залужний про себе та начальника Генштабу Сергія Шапталу, разом з яким вони списалися через ВЛК по інвалідності.

Ну що ж, кому блекаут, а кому Кариби лікують. Можливо, там ще з якими екс-чиновниками перетнеться.

P.S. У дружини милий купальник-сукня, правда", – наголосила політик.





