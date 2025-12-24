Марьяна Безуглая заявила, что Залужный в Доминикане

Одиозная народный депутат Марьяна Безуглая в своих соцсетях опубликовала фото с мужем, похожим на посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На фото мужчина с женщиной находятся на островах, на отдыхе.

Марьяна Безугла заявила, что Залужный в Доминикане

Безуглая подписала: " Говорят, Залужный в Доминикане героически празднует .

"Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не сдамся живым", — сказал генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, 3 марта 2022 года.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", — сказал генерал Валерий Залужный о себе и начальнике Генштаба Сергее Шаптале, вместе с которым они списались через ВЛК по инвалидности.

Ну что ж, кому блекаут, а кому Карибы лечат. Может быть, там еще с какими экс-чиновниками пересечется.

PS У жены милый купальник-платье, правда", – подчеркнула политик.

