Недилько Ксения
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая возмущена тем, что украинская пресса проигнорировала ее сообщение о вероятном отдыхе бывшего главнокомандующего ВСУ в Доминикане, заявив, что СМИ это не выгодно.
Марьяна Безуглая раскритиковала украинские СМИ
"Сутки, как украинские СМИ, гоняющиеся с лупой за тем, где и как отдыхают украинские чиновники, "не увидели" фото Залужного под пальмами Доминиканы.
Невыгодно – не видим,
выгодно – подсвечиваем.
Двойные стандарты благородных расследователей.
Кому выгодно делать из жлоба бога?", – пишет нардепка.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что одиозная народная депутат Марьяна Безуглая в своих соцсетях опубликовала фото с мужчиной, похожим на посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На фото мужчина с женщиной находятся на островах, на отдыхе.
Безуглая подписала: "Говорят, Залужный в Доминикане героически празднует.
"Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не покажусь живым", — сказал генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, 3 марта 2022 года.
"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", — сказал генерал Валерий Залужный о себе и начальнике Генштаба Сергее Шаптале, вместе с которым они списались через ВЛК по инвалидности.
Ну что ж, кому блекаут, а кому Карибы лечат. Может быть, там еще с какими экс-чиновниками пересечется. PS У жены милый купальник-платье, правда", – подчеркнула политик.