Марьяна Безуглая раскритиковала украинские СМИ
Марьяна Безуглая раскритиковала украинские СМИ

Нардепка заявила, что СМИ проигнорировали ее публикацию о Залужном

25 декабря 2025, 15:16
Автор:
Недилько Ксения

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая возмущена тем, что украинская пресса проигнорировала ее сообщение о вероятном отдыхе бывшего главнокомандующего ВСУ в Доминикане, заявив, что СМИ это не выгодно.

"Сутки, как украинские СМИ, гоняющиеся с лупой за тем, где и как отдыхают украинские чиновники, "не увидели" фото Залужного под пальмами Доминиканы.

Невыгодно – не видим,                          

выгодно – подсвечиваем.                          

Двойные стандарты благородных расследователей.                        

Кому выгодно делать из жлоба бога?", – пишет нардепка.                                  

Напомним, портал "Комментарии" писал , что одиозная народная депутат Марьяна Безуглая в своих соцсетях опубликовала фото с мужчиной, похожим на посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На фото мужчина с женщиной находятся на островах, на отдыхе.

Безуглая подписала: "Говорят, Залужный в Доминикане героически празднует.

"Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не покажусь живым", — сказал генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, 3 марта 2022 года.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", — сказал генерал Валерий Залужный о себе и начальнике Генштаба Сергее Шаптале, вместе с которым они списались через ВЛК по инвалидности.

Ну что ж, кому блекаут, а кому Карибы лечат. Может быть, там еще с какими экс-чиновниками пересечется. PS У жены милый купальник-платье, правда", – подчеркнула политик.



