У мережі обговорюють черговий скандал з військовим Валентином Маньком, який злив у соцмережі фото з секретними мапами. Ці мапи, зокрема, і прокоментували аналітики проєкту DeepState, які наголосили, що ці мапи значно відрізняються від тих, які публікують вони самі.

Мапи, які опублікував Манько, відрізняються від мапи DeepState: в чому причина

"На фоні дійсно система ситуаційної обізнаності Delta, яка підпадає під гриф ДСК. ДСК (для службового користування) означає, що інформація в них має обмежений доступ і не підлягає розголошенню без відповідних дозволів. Інформація на мапі полковника сильно відрізняється від тієї, яка відображена на deepstatemap.live. Це може бути як свідоме викривлення реальної обстановки перед Головнокомандувачем, так і реальні позиції Сил Оборони, які часто виставляють для паперового утримання села. В більшості наказ на відхід з таких позицій не дають, або дають коли вже запізно", – наголошують у проєкті.

Там зазначають, що були такі ситуації, коли військових тримали в населеному пункті, щоб не давати його, як окуповане.

" Для прикладу, завдяки взаємодії нашої команди з військовими, вдалося досягнути рішення про відхід 9 солдат ЗСУ з Білогорівки, яких хтозна-скільки тримали в селі, щоб не подавати як втрачене. Вдячні тому генералу, який допоміг прийняти таке рішення", – зазначають аналітики DeepState .

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав у фейсбук про неприпустимість спотворювати реальний стан справ і додав, що командири, які приховують правду в доповідях, не можуть залишатися на своїх посадах.

" Аналізувати стан фронту стає все важче та важче, оскільки крайня лінія — поняття вже розмите. І навіть, наявність крайньої лінії це ще не ознака того, що за нею не може бути ділянки 4х11 км, повної під * рів, які вступають в стрілецькі бої з піхотинцями, мінометниками, еваками та інженерами ", – додали в проєкті.

Нагдаємо, портал "Коментарі" писав, про скандального полковника ЗСУ Валентина Манька, який викладає тік-токи під російську музику, популяризує російські серіали, а нещодавно виклав мапи, які є секретними. Після розголосу, він опублікував мапи ще більш приближеними.