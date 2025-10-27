Рубрики
У мережі обговорюють черговий скандал з військовим Валентином Маньком, який злив у соцмережі фото з секретними мапами. Ці мапи, зокрема, і прокоментували аналітики проєкту DeepState, які наголосили, що ці мапи значно відрізняються від тих, які публікують вони самі.
Мапи, які опублікував Манько, відрізняються від мапи DeepState: в чому причина
"На фоні дійсно система ситуаційної обізнаності Delta, яка підпадає під гриф ДСК. ДСК (для службового користування) означає, що інформація в них має обмежений доступ і не підлягає розголошенню без відповідних дозволів.
Інформація на мапі полковника сильно відрізняється від тієї, яка відображена на deepstatemap.live. Це може бути як свідоме викривлення реальної обстановки перед Головнокомандувачем, так і реальні позиції Сил Оборони, які часто виставляють для паперового утримання села. В більшості наказ на відхід з таких позицій не дають, або дають коли вже запізно", – наголошують у проєкті.
Там зазначають, що були такі ситуації, коли військових тримали в населеному пункті, щоб не давати його, як окуповане.
Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав у фейсбук про неприпустимість спотворювати реальний стан справ і додав, що командири, які приховують правду в доповідях, не можуть залишатися на своїх посадах.
Нагдаємо, портал "Коментарі" писав, про скандального полковника ЗСУ Валентина Манька, який викладає тік-токи під російську музику, популяризує російські серіали, а нещодавно виклав мапи, які є секретними. Після розголосу, він опублікував мапи ще більш приближеними.