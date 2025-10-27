Рубрики
Недилько Ксения
В сети обсуждают очередной скандал с военным Валентином Манько, который слиk в соцсети фото с секретными картами. Эти карты, в частности, и прокомментировали аналитики проекта DeepState, которые подчеркнули, что эти карты значительно отличаются от публикуемых ими.
Карты, опубликованные Манько, отличаются от карты DeepState: в чем причина
"На фоне действительно система ситуационной осведомленности Delta, подпадающая под гриф ДСП. ДСП (для служебного пользования) означает, что информация у них имеет ограниченный доступ и не подлежит разглашению без соответствующих разрешений.
Информация на карте полковника сильно отличается от той, которая отображена на deepstatemap.live. Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил Обороны, часто выставляются для бумажного удержания села. В большинстве приказ на уход с таких позиций не дают, или дают когда уже поздно", – отмечают в проекте.
Там отмечают, что были ситуации, когда военных держали в населенном пункте, чтобы не подавать его, как оккупированное.
Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в фейсбук о недопустимости искажать реальное положение дел и добавил, что командиры, скрывающие правду в докладах, не могут оставаться на своих должностях.
Напомним, портал "Комментарии" писал о скандальном полковнике ВСУ Валентине Манько, который публикует тик-токи под российскую музыку, популяризирует российские сериалы, а недавно выложил секретные карты. После огласки он опубликовал карты еще более приближенными.