Карты, опубликованные Манько, отличаются от карты DeepState: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Карты, опубликованные Манько, отличаются от карты DeepState: в чем причина

Манько попал в скандал со сливом секретной информации: что не так с картами

27 октября 2025, 18:20
Автор:
Недилько Ксения

В сети обсуждают очередной скандал с военным Валентином Манько, который слиk в соцсети фото с секретными картами. Эти карты, в частности, и прокомментировали аналитики проекта DeepState, которые подчеркнули, что эти карты значительно отличаются от публикуемых ими.

"На фоне действительно система ситуационной осведомленности Delta, подпадающая под гриф ДСП. ДСП (для служебного пользования) означает, что информация у них имеет ограниченный доступ и не подлежит разглашению без соответствующих разрешений.

Информация на карте полковника сильно отличается от той, которая отображена на deepstatemap.live. Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил Обороны, часто выставляются для бумажного удержания села. В большинстве приказ на уход с таких позиций не дают, или дают когда уже поздно", – отмечают в проекте.

Там отмечают, что были ситуации, когда военных держали в населенном пункте, чтобы не подавать его, как оккупированное.

"Для примера, благодаря взаимодействию нашей команды с военными, удалось достичь решения об уходе 9 солдат ВСУ из Белогоровки, которых неизвестно сколько держали в селе, чтобы не подавать как потерянное. Благодарны тому генералу, который помог принять такое решение", – отмечают аналитики DeepState.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в фейсбук о недопустимости искажать реальное положение дел и добавил, что командиры, скрывающие правду в докладах, не могут оставаться на своих должностях.

"Анализировать состояние фронта становится все труднее и труднее, поскольку крайняя линия — понятие уже размытое. И даже, наличие крайней линии это еще не признак того, что за ней не может быть участка 4х11 км, полного пид*ров, вступающих в стрелковые бои с пехотинцами, минометчиками, эваками и инженерами", – добавили в проекте.

Напомним, портал "Комментарии" писал о скандальном полковнике ВСУ Валентине Манько, который публикует тик-токи под российскую музыку, популяризирует российские сериалы, а недавно выложил секретные карты. После огласки он опубликовал карты еще более приближенными.



