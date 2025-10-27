В сети обсуждают очередной скандал с военным Валентином Манько, который слиk в соцсети фото с секретными картами. Эти карты, в частности, и прокомментировали аналитики проекта DeepState, которые подчеркнули, что эти карты значительно отличаются от публикуемых ими.

Карты, опубликованные Манько, отличаются от карты DeepState: в чем причина

"На фоне действительно система ситуационной осведомленности Delta, подпадающая под гриф ДСП. ДСП (для служебного пользования) означает, что информация у них имеет ограниченный доступ и не подлежит разглашению без соответствующих разрешений. Информация на карте полковника сильно отличается от той, которая отображена на deepstatemap.live. Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил Обороны, часто выставляются для бумажного удержания села. В большинстве приказ на уход с таких позиций не дают, или дают когда уже поздно", – отмечают в проекте.

Там отмечают, что были ситуации, когда военных держали в населенном пункте, чтобы не подавать его, как оккупированное.

" Для примера, благодаря взаимодействию нашей команды с военными, удалось достичь решения об уходе 9 солдат ВСУ из Белогоровки, которых неизвестно сколько держали в селе, чтобы не подавать как потерянное. Благодарны тому генералу, который помог принять такое решение", – отмечают аналитики DeepState .

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в фейсбук о недопустимости искажать реальное положение дел и добавил, что командиры, скрывающие правду в докладах, не могут оставаться на своих должностях.

" Анализировать состояние фронта становится все труднее и труднее, поскольку крайняя линия — понятие уже размытое. И даже, наличие крайней линии это еще не признак того, что за ней не может быть участка 4х11 км, полного пид * ров, вступающих в стрелковые бои с пехотинцами, минометчиками, эваками и инженерами ", – добавили в проекте.

Напомним, портал "Комментарии" писал о скандальном полковнике ВСУ Валентине Манько, который публикует тик-токи под российскую музыку, популяризирует российские сериалы, а недавно выложил секретные карты. После огласки он опубликовал карты еще более приближенными.