Головна Новини Суспільство Скандали Скандал навколо Манька: у TikTok з’явилися фото з “таємними” мапами ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо Манька: у TikTok з’явилися фото з “таємними” мапами ЗСУ

Навколо полковника Валентина Манька спалахнув новий скандал через нібито фото з таємними мапами

27 жовтня 2025, 14:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Майбутнього командувача Штурмових військ ЗСУ Валентина Манька звинуватили у можливому розголошенні секретної інформації. У мережі з’явилися фото, на яких нібито видно мапи з грифом "таємно".

Скандал навколо Манька: у TikTok з’явилися фото з “таємними” мапами ЗСУ

Таємні мапи ЗСУ у Tik-Tok

Про це повідомив волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко, який звернув увагу на стару публікацію Манька в TikTok. У серпні офіцер виклав допис, присвячений своєму собаці, на якому, за словами Стерненка, у кадрі можна побачити секретні військові матеріали.


Скандал навколо Манька: у TikTok з’явилися фото з “таємними” мапами ЗСУ - фото 2

Активіст наголосив, що подібні фото становлять потенційну загрозу, адже можуть допомогти ворогу і порушують правила поводження з інформацією обмеженого доступу.

Коли саме були зроблені знімки — наразі невідомо. Видання hromadske звернулося до Збройних Сил України за офіційним коментарем, проте відповіді на момент публікації не отримало.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2022 році маловідома компанія Firearms із Арізони отримала контракт на $1 млрд для постачання в Україну радянських боєприпасів, але не виконала жодного зобов’язання, повідомляє Financial Times.
Україна перерахувала 17 млн євро авансом за 10 мільйонів 23-мм снарядів, 56 тисяч ракет "Град" та 24 тисячі мінометів, проте постачання так і не відбулося. Компанія не мала ліцензії на експорт, складів і досвіду роботи з оборонними замовленнями. Як зазначає FT, цей випадок показує масштаби хаосу, який панував у перші місяці війни, коли Київ терміново шукав постачальників зброї для відбиття російського вторгнення.

Федеральний суд США зобов’язав Firearms повернути кошти з відсотками та судовими витратами — загалом понад 20 млн євро.



Джерело: https://t.me/ssternenko/51190
