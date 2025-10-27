Скандал вокруг Манька: у TikTok появились фото с "тайными" картами ВСУ

Будущего командующего Штурмовыми войсками ВСУ Валентина Манько обвинили в возможном разглашении секретной информации. В сети появились фото, на которых якобы видны карты с грифом "секретно".
Тайные карты ВСУ в Tik-Tok
Об этом сообщил волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко, обративший внимание на старую публикацию Манька в TikTok. В августе офицер изложил сообщение, посвященное своей собаке, на которой, по словам Стерненко, в кадре можно увидеть секретные военные материалы.
Активист подчеркнул, что подобные фото представляют потенциальную угрозу, ведь могут помочь врагу и нарушают правила обращения с информацией ограниченного доступа.
Когда именно были сделаны снимки, пока неизвестно. Издание hromadske обратилось к Вооруженным Силам Украины за официальным комментарием, однако ответа на момент публикации не получило.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2022 году малоизвестная компания Firearms из Аризоны получила контракт на $1 млрд для поставки в Украину советских боеприпасов, но не выполнила никакого обязательства, сообщает Financial Times.
Украина перечислила 17 млн евро авансом за 10 миллионов 23-мм снарядов, 56 тысяч ракет "Град" и 24 тысяч минометов, однако поставки так и не состоялись. Компания не имела лицензии на экспорт, складов и опыта работы с оборонными заказами. Как отмечает FT, этот случай показывает масштабы хаоса, царившего в первые месяцы войны, когда Киев срочно искал поставщиков оружия для отражения российского вторжения.
Федеральный суд США обязал Firearms вернуть средства с процентами и судебными издержками – в общей сложности более 20 млн евро.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.