Максим Бужанський про цинізм жителів РФ: Поки нищили українські міста, море їх цілком влаштовувало

Народний депутат Максим Бужанський емоційно відреагував на вірусне відео мешканки російського Туапсе, яка бідкається через розлив мазуту в морі, заявляючи, що "просто хотіла жити з дитиною біля води". Політик звернув увагу на кричущу відсутність логіки та моральну сліпоту громадян країни-агресорки.

Ілюстративне фото

Бужанський нагадав, що поки російська армія перетворювала на попіл українські міста, росіяни продовжували насолоджуватися комфортним життям, не звертаючи уваги на трагедії сусідньої країни.

"Поки бомбили Маріуполь і стирали в пил Бахмут, все було добре в Туапсе. Добре було, коли горіли Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та Одеса... море її радувало", — зауважив нардеп.

Він підкреслив, що агресори не бачили проблеми в тому, що українці цілу зиму потерпали від холодів та обстрілів. Проте тепер, коли війна торкнулася їхнього добробуту через екологічний інцидент, у РФ почалися "ридання та виття". Бужанський характеризує таку поведінку навіть не як цинізм, а як межу між "цинізмом та кретинізмом".

"Ще на початку повномасштабної війни писав про те, що от реально не знаю таких прикладів, при яких країна, на яку напали, вважала б агресора кретинами до такого ступеню, заслужено вважала", — наголосив Максим Бужанський.

За словами депутата, за чотири роки повномасштабного вторгнення світогляд мешканців РФ не змінився: вони й досі не здатні пов'язати власні незручності з діями своєї держави. Для них це просто ситуація, коли "щось трапилося з морем".

"Минуло чотири з лишнім роки, і розумнішими вони не стали, причинно-наслідкового зв'язку не бачать і не шукають", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 20 квітня місто Туапсе в Росії опинилося під атакою безпілотників, унаслідок чого на території резервуарного парку нафтопереробного заводу спалахнула велика пожежа. Полум’я охопило частину інфраструктури підприємства, що викликало значний резонанс серед місцевих жителів і посилило атмосферу тривоги в регіоні.

Реакцію населення яскраво ілюструє відео, яке поширив у мережі офіцер Сил оборони Андрій Коваленко. На записі жінка емоційно описує ситуацію, скаржачись на постійну небезпеку та страх за власне життя і безпеку дитини. Вона розповідає, що раніше прагнула жити біля моря, однак тепер узбережжя, за її словами, забруднене мазутом, а небо над містом заповнене дронами.