Максим Бужанский о цинизме жителей РФ: Пока уничтожали украинские города, море их вполне устраивало
НОВОСТИ

Максим Бужанский о цинизме жителей РФ: Пока уничтожали украинские города, море их вполне устраивало

«Причинно-следственная связь отсутствует»: Бужанский высмеял реакцию россиянки на экологическую катастрофу в Туапсе

20 апреля 2026, 14:56
Недилько Ксения

Народный депутат Максим Бужанский эмоционально отреагировал на вирусное видео жительницы российского Туапсе, которая жалуется из-за разлива мазута в море, заявляя, что "просто хотела жить с ребенком у воды". Политик обратил внимание на вопиющее отсутствие логики и моральную слепоту граждан страны-агрессорки.

Бужанский напомнил, что пока российская армия превращала в пепел украинские города, россияне продолжали наслаждаться комфортной жизнью, не обращая внимания на трагедии соседней страны.

"Пока бомбили Мариуполь и стирали в пыль Бахмут, все было хорошо в Туапсе. Хорошо было, когда горели Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и Одесса… море ее радовало", — заметил нардеп.

Он подчеркнул, что агрессоры не видели проблемы в том, что украинцы всю зиму страдали от холодов и обстрелов. Однако теперь, когда война коснулась их благосостояния из-за экологического инцидента, в РФ начались "рыдания и вой". Бужанский характеризует такое поведение даже не как цинизм, а как границу между "цинизмом и кретинизмом".

"Еще в начале полномасштабной войны писал о том, что реально не знаю таких примеров, при которых страна, на которую напали, считала бы агрессора кретинами до такой степени, заслуженно считала", — подчеркнул Максим Бужанский.

По словам депутата, за четыре года полномасштабного вторжения мировоззрение жителей РФ не изменилось: они до сих пор не способны связать собственные неудобства с действиями своего государства. Для них это просто ситуация, когда "что-то случилось с морем".

"Прошло четыре с лишним года, и умнее они не стали, причинно-следственной связи не видят и не ищут", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 20 апреля город Туапсе в России оказался под атакой беспилотников, в результате чего на территории резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода вспыхнул большой пожар. Пламя охватило часть инфраструктуры предприятия, что вызвало значительный резонанс среди местных жителей и усилило атмосферу тревоги в регионе.

Реакцию населения ярко иллюстрирует видео, распространенное в сети офицером Сил обороны Андреем Коваленко. На записи женщина эмоционально описывает ситуацию, жалуясь на постоянную опасность и страх за жизнь и безопасность ребенка. Она рассказывает, что раньше стремилась жить у моря, однако теперь побережье, по ее словам, загрязнено мазутом, а небо над городом заполнено дронами.



