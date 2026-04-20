Максим Бужанский о цинизме жителей РФ: Пока уничтожали украинские города, море их вполне устраивало

Недилько Ксения
Народный депутат Максим Бужанский эмоционально отреагировал на вирусное видео жительницы российского Туапсе, которая жалуется из-за разлива мазута в море, заявляя, что "просто хотела жить с ребенком у воды". Политик обратил внимание на вопиющее отсутствие логики и моральную слепоту граждан страны-агрессорки.
Бужанский напомнил, что пока российская армия превращала в пепел украинские города, россияне продолжали наслаждаться комфортной жизнью, не обращая внимания на трагедии соседней страны.
Он подчеркнул, что агрессоры не видели проблемы в том, что украинцы всю зиму страдали от холодов и обстрелов. Однако теперь, когда война коснулась их благосостояния из-за экологического инцидента, в РФ начались "рыдания и вой". Бужанский характеризует такое поведение даже не как цинизм, а как границу между "цинизмом и кретинизмом".
По словам депутата, за четыре года полномасштабного вторжения мировоззрение жителей РФ не изменилось: они до сих пор не способны связать собственные неудобства с действиями своего государства. Для них это просто ситуация, когда "что-то случилось с морем".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 20 апреля город Туапсе в России оказался под атакой беспилотников, в результате чего на территории резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода вспыхнул большой пожар. Пламя охватило часть инфраструктуры предприятия, что вызвало значительный резонанс среди местных жителей и усилило атмосферу тревоги в регионе.
Реакцию населения ярко иллюстрирует видео, распространенное в сети офицером Сил обороны Андреем Коваленко. На записи женщина эмоционально описывает ситуацию, жалуясь на постоянную опасность и страх за жизнь и безопасность ребенка. Она рассказывает, что раньше стремилась жить у моря, однако теперь побережье, по ее словам, загрязнено мазутом, а небо над городом заполнено дронами.