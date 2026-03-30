Мадяр відповів голові Rheinmetall на сумніви щодо українських дронів

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на скептичні заяви очільника німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Суперечка виникла через сумніви німецької сторони у здатності дрібних українських майстерень конкурувати з великими промисловими підприємствами у довгостроковій перспективі.

Нова доктрина війни

Мадяр наголосив, що український підхід до створення БпЛА — це не просто вдосконалення, а докорінна зміна правил гри. "Волелюбний український Птах – це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок та частот", — зазначив він. За словами командира, сучасна війна — це битва гнучкості, а не масштабів.

Чому "кустарне" виробництво перемагає гігантів?

Невразливість інфраструктури: Українське виробництво нагадує "хмарний" комбінат, який неможливо знищити одним ракетним ударом, на відміну від великих заводів.

Швидкість змін: Модернізація технологій відбувається миттєво, що дозволяє випереджати ворога та інертні промислові системи.

Доступність: Відбувається "демократизація високоточної зброї "кухонними лайном та палками"", що стає справжнім викликом для світових збройових гігантів.

Роберт Бровді іронічно порівняв великі корпорації з динозаврами, чиї розміри не допомогли їм вижити в нових умовах. "Гігантизм динозаврів, що панували на планеті, їх не врятував. Нова доктрина, новітня війна", — підкреслив Мадяр.

Командир також запропонував західним партнерам звертатися за досвідом, резюмувавши, що визнання з боку Rheinmetall — це найкращий доказ ефективності українських "птахів": "Це потужний сигнал: хороші чоботи, треба брати".