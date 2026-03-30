Мадяр відповів голові Rheinmetall на сумніви щодо українських дронів
Мадяр відповів голові Rheinmetall на сумніви щодо українських дронів

Революція «птахів» проти індустріальних гігантів: командир СБС розкрив секрет непереможності українських розробок

30 березня 2026, 21:37
Недилько Ксения

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на скептичні заяви очільника німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Суперечка виникла через сумніви німецької сторони у здатності дрібних українських майстерень конкурувати з великими промисловими підприємствами у довгостроковій перспективі.

Роберт "Мадяр" Бровді

Нова доктрина війни

Мадяр наголосив, що український підхід до створення БпЛА — це не просто вдосконалення, а докорінна зміна правил гри. "Волелюбний український Птах – це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок та частот", — зазначив він. За словами командира, сучасна війна — це битва гнучкості, а не масштабів.

Чому "кустарне" виробництво перемагає гігантів?

Невразливість інфраструктури: Українське виробництво нагадує "хмарний" комбінат, який неможливо знищити одним ракетним ударом, на відміну від великих заводів.

Швидкість змін: Модернізація технологій відбувається миттєво, що дозволяє випереджати ворога та інертні промислові системи.

Доступність: Відбувається "демократизація високоточної зброї "кухонними лайном та палками"", що стає справжнім викликом для світових збройових гігантів.

Роберт Бровді іронічно порівняв великі корпорації з динозаврами, чиї розміри не допомогли їм вижити в нових умовах. "Гігантизм динозаврів, що панували на планеті, їх не врятував. Нова доктрина, новітня війна", — підкреслив Мадяр.

Командир також запропонував західним партнерам звертатися за досвідом, резюмувавши, що визнання з боку Rheinmetall — це найкращий доказ ефективності українських "птахів": "Це потужний сигнал: хороші чоботи, треба брати".



