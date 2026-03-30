Мадяр ответил главе Rheinmetall на сомнения по поводу украинских дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр ответил главе Rheinmetall на сомнения по поводу украинских дронов

Революция «птиц» против индустриальных гигантов: командир СБС раскрыл секрет непобедимости украинских разработок

30 марта 2026, 21:37
Недилько Ксения

Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отреагировал на скептические заявления главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Спор возник из-за сомнений немецкой стороны в способности мелких украинских мастерских конкурировать с крупными промышленными предприятиями в долгосрочной перспективе.

Новая доктрина войны

Мадяр подчеркнул , что украинский подход к созданию БПЛА — это не просто усовершенствование, а коренное изменение правил игры. "Свободолюбивая украинская Птица – это никакая не инновация, это революция войны. Соревнования прошивок и частот", – отметил он. По словам командира, современная война – это битва гибкости, а не масштабов.

Почему "кустарное" производство побеждает гигантов?

Неуязвимость инфраструктуры: Украинское производство напоминает облачный комбинат, который невозможно уничтожить одним ракетным ударом, в отличие от крупных заводов.

Скорость изменений Модернизация технологий происходит мгновенно, что позволяет опережать врага и инертные промышленные системы.

Доступность: Происходит "демократизация высокоточного оружия "кухонным дерьмом и палками"", что становится настоящим вызовом для мировых оружейных гигантов.

Роберт Бровди иронически сравнил крупные корпорации с динозаврами, размеры которых не помогли им выжить в новых условиях. "Гигантизм господствовавших на планете динозавров их не спас. Новая доктрина, новейшая война", — подчеркнул Мадяр.

Командир также предложил западным партнерам обращаться за опытом, резюмировав, что признание со стороны Rheinmetall — это лучшее доказательство эффективности украинских "птиц": "Это мощный сигнал: хорошие сапоги, надо брать".



