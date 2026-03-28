Гендиректор Rheinmetall висміяв українські розробки дронів

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівняти з технологіями великих західних концернів. Як передає портал "Коментарі", про це пише Atlantic.

Під час інтерв'ю Саймон Шустер спитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поставив зустрічне питання, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників.

Коли журналіст перерахував компанії Fire Point і Skyfall, гендиректор Rheinmetall висловився про них мало не з глузуванням.

Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".

"Це як грати з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву", — наголосив він.

У той же час Паппергер висловив переконання, що українські розробки вкотре поступаються Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall.

"Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: "Вау!" І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall", — підсумував він.

