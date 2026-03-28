logo_ukra

BTC/USD

66729

ETH/USD

2007.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гендиректор Rheinmetall висміяв українські розробки дронів
commentss НОВИНИ Всі новини

Гендиректор Rheinmetall висміяв українські розробки дронів

Гендиректор Rheinmetall не врахував, що дешеві БПЛА за кілька сотень доларів знищують техніку вартістю мільйони

28 березня 2026, 15:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівняти з технологіями великих західних концернів. Як передає портал "Коментарі", про це пише Atlantic.

Армін Паппергер. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю Саймон Шустер спитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поставив зустрічне питання, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників.

Коли журналіст перерахував компанії Fire Point і Skyfall, гендиректор Rheinmetall висловився про них мало не з глузуванням.

Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".

"Це як грати з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву", — наголосив він.

У той же час Паппергер висловив переконання, що українські розробки вкотре поступаються Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall.

"Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: "Вау!" І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall", — підсумував він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — український оборонно-промисловий комплекс поповнився високотехнологічною новинкою — компанія OSIRIS AI представила дрон-перехоплювач UEB-1. Вперше можливості апарату були публічно продемонстровані на міжнародній виставці Xpotential у Німеччині.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини