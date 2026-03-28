Гендиректор Rheinmetall высмеял украинские разработки дронов

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработок не сравним с технологиями крупных западных концернов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Atlantic.

Во время интервью Саймон Шустер спросил Паппергера, что для бизнес-модели Rheinmetall означает прогресс Украины в производстве дронов. В ответ глава концерна задал встречный вопрос, кого именно можно считать крупнейшими украинскими производителями беспилотников.

Когда журналист перечислил компании Fire Point и Skyfall, гендиректор Rheinmetall высказался о них чуть ли не с насмешкой.

В частности, он назвал таких производителей "украинскими домохозяйками", у которых, по его словам, "на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов".

"Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва", — подчеркнул он.

В то же время Паппергер выразил убеждение, что украинские разработки в разы уступают Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

"Они делают инновации со своими маленькими дронами и говорят: "Вау!" И это замечательно. Ну и что? Но это не уровень технологий Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", — подытожил он.

