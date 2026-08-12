Лише 45 євро замість 150: влада готується обкласти митом подарунки від родичів з-за кордону

Український уряд ініціював масштабне переписування правил ввезення міжнародних відправлень, що може суттєво вдарити по кишенях громадян, які отримують підтримку з-за кордону. Відповідні норми закладені у проєкті нової редакції Митного кодексу, який уже готують до винесення у сесійну залу парламенту.

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На суті цього резонансного документа публічно звернув увагу народний депутат України Олексій Гончаренко, висловивши категоричну незгоду з ініціативою.

"На тлі загальних економічних труднощів влада тепер прагне зробити дорожчими навіть звичайні посилки, які українцям надсилають близькі з-за кордону, — обурився парламентар. — Кабінет Міністрів офіційно зареєстрував законопроєкт №15450. За наявною інформацією, народні обранці планують розглянути його у першому читанні вже найближчого вівторка".

Головне невдоволення нардепа викликає радикальне урізання неоподатковуваного грошового ліміту для поштових відправлень між фізичними особами.

"У новому варіанті кодексу урядовці пропонують запровадити жорстке обмеження на міжнародні передачі від людини до людини, — пояснив деталі Олексій Гончаренко. — Це означає, що якщо мама, дружина, сестра чи будь-який інший родич вирішить надіслати вам пакунок в Україну, то без сплати митних зборів його вартість не повинна перевищувати символічні 45 євро".

Слід нагадати, що на сьогодні для всіх міжнародних поштових та експрес-відправлень в Україні діє значно лояльніша норма — без мита можна отримувати товари на суму до 150 євро. Таким чином, у разі ухвалення закону, фінансову планку для неоподатковуваних закордонних пакунків буде урізано більш ніж утричі.

"Пропонується фактично обвалити діючий ліміт зі 150 до 45 євро, — резюмував народний обранець. — А тепер давайте чесно поставимо запитання: що взагалі у нинішніх реаліях можна зібрати і відправити в Україну на ці нещасні 45 євро?".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рівень життя в Україні зазнав безпрецедентного падіння через тривалі бойові дії та економічну нестабільність. Згідно з останніми офіційними даними міжнародних фінансових інституцій, значна частина населення наразі перебуває у скрутному матеріальному становищі, а масштаби бідності в країні за час повномасштабного вторгнення зросли вдвічі.