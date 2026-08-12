Лише 45 євро замість 150: влада готується обкласти митом подарунки від родичів з-за кордону

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Недилько Ксения
Український уряд ініціював масштабне переписування правил ввезення міжнародних відправлень, що може суттєво вдарити по кишенях громадян, які отримують підтримку з-за кордону. Відповідні норми закладені у проєкті нової редакції Митного кодексу, який уже готують до винесення у сесійну залу парламенту.
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На суті цього резонансного документа публічно звернув увагу народний депутат України Олексій Гончаренко, висловивши категоричну незгоду з ініціативою.
Головне невдоволення нардепа викликає радикальне урізання неоподатковуваного грошового ліміту для поштових відправлень між фізичними особами.
Слід нагадати, що на сьогодні для всіх міжнародних поштових та експрес-відправлень в Україні діє значно лояльніша норма — без мита можна отримувати товари на суму до 150 євро. Таким чином, у разі ухвалення закону, фінансову планку для неоподатковуваних закордонних пакунків буде урізано більш ніж утричі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рівень життя в Україні зазнав безпрецедентного падіння через тривалі бойові дії та економічну нестабільність. Згідно з останніми офіційними даними міжнародних фінансових інституцій, значна частина населення наразі перебуває у скрутному матеріальному становищі, а масштаби бідності в країні за час повномасштабного вторгнення зросли вдвічі.