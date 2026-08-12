«Це катастрофа»: у Раді розкритикували владу через економічну кризу

Рівень життя в Україні зазнав безпрецедентного падіння через тривалі бойові дії та економічну нестабільність. Згідно з останніми офіційними даними міжнародних фінансових інституцій, значна частина населення наразі перебуває у скрутному матеріальному становищі, а масштаби бідності в країні за час повномасштабного вторгнення зросли вдвічі.

Олексій Гончаренко

На цій тривожній тенденції публічно наголосив народний депутат України Олексій Гончаренко, посилаючись на свіжі аналітичні висновки міжнародних експертів.

"Майже кожен другий громадянин України сьогодні змушений жити за межею бідності, і про це вже відкрито йдеться у звіті Світового банку, — констатував парламентар. — Ключовий підсумок документа полягає в тому, що за підсумками 2025 року показник бідності сягнув 41,6%. Це абсолютний і найстрашніший максимум за весь період великої війни. Якщо згадати минулі роки, то у 2024-му ця цифра становила 37%, а до початку вторгнення, у 2021 році, ми мали лише 20%".

Головним чинником такого різкого зубожіння нардеп називає критичний дисбаланс між стрімким зростанням вартості життя та реальними фінансовими можливостями громадян.

"Базова причина катастрофи — ціни зростають значно випереджальними темпами порівняно з доходами населення, — пояснив Олексій Гончаренко, деталізуючи економічні показники. — З моменту початку великої війни житлово-комунальні послуги подорожчали на 50–70%, а цінники на продуктові товари злетіли на 70–90%. При цьому в найбільш вразливих категорій родин реальний рівень заробітних плат скоротився за рік на понад 30%, а пенсійні виплати фактично повністю нівелює висока інфляція".

Через тотальне знецінення грошей українці змушені витрачати останні заощадження та накопичувати борги. Суха статистика свідчить, що лише кожна п'ята українська родина спромоглася зробити бодай якісь грошові накопичення за минулий місяць, тоді як решта змушена продавати майно або позичати кошти на базові потреби.

"Це справжня соціально-економічна катастрофа, — резюмував народний обранець. — І замість реальної підтримки громадян, у владних кабінетах постійно вигадують нові способи, як сильніше обібрати людей. Я щиро не розумію, як можна не помічати, що українці зараз перебувають на межі виживання. Можливо, урядовцям уже час згадати про потреби суспільства? Адже з такими підходами страшно уявити, з чим країна підійде до завершення цього року".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що темрява та холод близько: такого українці ще не переживали.