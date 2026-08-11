Темрява та холод близько: такого українці ще не переживали

Українська енергетична інфраструктура, яка вже четвертий рік поспіль перебуває під прицілом масованих ворожих ударів, підходить до зимового періоду 2026–2027 років із надзвичайно високими ризиками. Якщо Росія не припинить цілеспрямовано нищити енергооб'єкти, тривалість відключень світла для населення може досягти критичних показників.

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На цьому в ексклюзивному коментарі для "Труха Україна" наголосив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, описуючи можливий розвиток подій у разі нових атак.

"За умови продовження російського терору проти нашої виснаженої енергосистеми, українцям доведеться проводити без електропостачання до 20 годин на добу, — попередив фахівець. — Проте із теплозабезпеченням ситуація виглядає ще загрозливішою. У разі ураження конкретних теплових об'єктів, оперативно повернути їх у стрій до початку морозів буде технічно нереально".

Експерт нагадав, що протягом попередніх років агресор методично руйнував усі ланки енерголанцюга — від об'єктів генерації до розподільчих підстанцій та магістральних ліній передач.

"Саме тому реальні наслідки можуть виявитися набагато складнішими, ніж ми наразі прогнозуємо, — додав керівник Спілки споживачів. — Навіть за умови найбільш сприятливого розвитку подій, на стабілізацію пошкодженого обладнання знадобляться місяці, а на повну регенерацію деяких критичних вузлів мережі — роки".

Станом на серпень 2026 року в українській енергомережі зберігається суттєвий брак потужності, оскільки через попередні атаки на ТЕС та ГЕС країна втратила гігавати генерації. Хоча імпортні потоки електроенергії з Європейського Союзу допомагають згладжувати цей дефіцит, під час зимового пікового споживання цих обсягів може забракнути. Найбільші побоювання наразі викликає стан високовольтних ліній та підстанцій, де руйнування мають накопичувальний ефект, а забезпечення їхнього стовідсоткового захисту залишається надважким завданням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що удари посиляться, а світла не буде: в ГУР розкрили тривожний прогноз.