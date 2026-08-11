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Темнота и холод близко: такого украинцы еще не переживали

Многочасовые отключения и невосстанавливаемые разрушения: к чему готовиться украинцам зимой

11 августа 2026, 18:04
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Недилько Ксения

Украинская энергетическая инфраструктура, уже четвертый год подряд находящаяся под прицелом массированных вражеских ударов, подходит к зимнему периоду 2026–2027 годов с чрезвычайно высокими рисками. Если Россия не прекратит целенаправленно уничтожать энергообъекты, продолжительность отключений света для населения может добиться критических показателей.

Темнота и холод близко: такого украинцы еще не переживали

Иллюстративное фото

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Труха Украина" отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, описывая возможное развитие событий в случае новых атак.

"При условии продления российского террора против нашей истощенной энергосистемы украинцам придется проводить без электроснабжения до 20 часов в сутки, — предупредил специалист. — Однако с теплообеспечением ситуация выглядит еще более угрожающей. В случае поражения конкретных тепловых объектов оперативно вернуть их в строй к началу морозов будет технически нереально".

Эксперт напомнил, что в предыдущие годы агрессор методически разрушал все звенья энергоцепи — от объектов генерации до распределительных подстанций и магистральных линий передач.

"Именно поэтому реальные последствия могут оказаться гораздо сложнее, чем мы прогнозируем, — добавил руководитель Союза потребителей. — Даже при условии наиболее благоприятного развития событий, на стабилизацию поврежденного оборудования уйдет месяц, а на полную регенерацию некоторых критических узлов сети — годы".

По состоянию на август 2026 г. в украинской энергосети сохраняется существенная нехватка мощности, поскольку из-за предыдущих атак на ТЭС и ГЭС страна потеряла гигаватты генерации. Хотя импортные потоки электроэнергии из Европейского Союза помогают сглаживать этот дефицит, во время зимнего пикового потребления этих объемов может не хватить. Наибольшие опасения вызывает состояние высоковольтных линий и подстанций, где разрушения имеют накопительный эффект, а обеспечение их стопроцентной защиты остается сверхтрудной задачей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что удары усилятся, а света не будет: в ГУР раскрыли тревожный прогноз .



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