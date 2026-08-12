Уровень жизни в Украине испытал беспрецедентное падение из-за длительных боевых действий и экономической нестабильности. Согласно последним официальным данным международных финансовых институтов, значительная часть населения находится в тяжелом материальном положении, а масштабы бедности в стране за время полномасштабного вторжения выросли вдвое.

Алексей Гончаренко

Эту тревожную тенденцию публично отметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на свежие аналитические выводы международных экспертов.

"Почти каждый второй гражданин Украины сегодня вынужден жить за чертой бедности, и об этом уже открыто говорится в отчете Всемирного банка, – констатировал парламентарий. — Ключевой результат документа состоит в том, что по итогам 2025 года показатель бедности достиг 41,6%. Это абсолютный и страшный максимум за весь период великой войны. Если вспомнить прошлые годы, то в 2024 году эта цифра составляла 37%, а к началу вторжения, в 2021 году, у нас было только 20%".

Главным фактором столь резкого обнищания нардеп называет критический дисбаланс между стремительным ростом стоимости жизни и реальными финансовыми возможностями граждан.

"Базовая причина крушения — цены растут значительно опережающими темпами по сравнению с доходами населения, — объяснил Алексей Гончаренко, детализируя экономические показатели. — С момента начала войны жилищно-коммунальные услуги подорожали на 50–70%, а ценники на продуктовые товары взлетели на 70–90%. При этом у наиболее уязвимых категорий семей реальный уровень заработных плат сократился за год более чем на 30%, а пенсионные выплаты фактически полностью нивелирует высокая инфляция".

Из-за тотального обесценивания денег украинцы вынуждены тратить последние сбережения и накапливать долги. Сухая статистика свидетельствует, что только каждая пятая украинская семья смогла сделать хоть какие-то денежные накопления за прошлый месяц, тогда как остальные вынуждены продавать имущество или брать в долг средства на базовые нужды.

"Это настоящая социально-экономическая катастрофа, – резюмировал народный избранник. — И вместо реальной поддержки граждан, в кабинетах власти постоянно придумывают новые способы, как сильнее обобрать людей. Я искренне не понимаю, как можно не замечать, что украинцы сейчас находятся на грани выживания. Возможно, чиновникам пора вспомнить о потребностях общества? Ведь с такими подходами страшно представить, с чем страна подойдет к концу этого года".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тьма и холод близко: такого украинцы еще не переживали.