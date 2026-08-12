Только 45 евро вместо 150: власти готовятся обложить пошлиной подарки от родственников из-за границы

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Недилько Ксения
Украинское правительство инициировало масштабную переписку правил ввоза международных отправлений, что может существенно ударить по карманам граждан, получающих поддержку из-за границы. Соответствующие нормы заложены в проекте новой редакции Таможенного кодекса, который уже готовится к вынесению в сессионный зал парламента.
Иллюстративное фото
На нюансы этого резонансного документа публично обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко, выразив категорическое несогласие с инициативой.
Главное недовольство нардепа вызывает радикальное урезание необлагаемого налогом денежного лимита для почтовых отправлений между физическими лицами.
Следует напомнить, что на сегодняшний день для всех международных почтовых и экспресс-отправлений в Украине действует значительно более лояльная норма — без пошлины можно получать товары на сумму до 150 евро. Таким образом, в случае принятия закона, финансовая планка для необлагаемых налогом зарубежных пакетов будет урезана более чем в три раза.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что уровень жизни в Украине испытал беспрецедентное падение из-за длительных боевых действий и экономической нестабильности. Согласно последним официальным данным международных финансовых институтов, значительная часть населения находится в тяжелом материальном положении, а масштабы бедности в стране за время полномасштабного вторжения выросли вдвое.