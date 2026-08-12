Только 45 евро вместо 150: власти готовятся обложить пошлиной подарки от родственников из-за границы

Украинское правительство инициировало масштабную переписку правил ввоза международных отправлений, что может существенно ударить по карманам граждан, получающих поддержку из-за границы. Соответствующие нормы заложены в проекте новой редакции Таможенного кодекса, который уже готовится к вынесению в сессионный зал парламента.

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На нюансы этого резонансного документа публично обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко, выразив категорическое несогласие с инициативой.

"На фоне общих экономических трудностей власти теперь стремятся сделать дороже даже обычные посылки, которые украинцам присылают близкие из-за границы, — возмутился парламентарий. — Кабинет Министров официально зарегистрировал законопроект №15450. По имеющейся информации, народные избранники планируют рассмотреть его в первом чтении уже в ближайший вторник".

Главное недовольство нардепа вызывает радикальное урезание необлагаемого налогом денежного лимита для почтовых отправлений между физическими лицами.

"В новом варианте кодекса чиновники предлагают ввести жесткие ограничения на международные передачи от человека к человеку, — объяснил детали Алексей Гончаренко. — Это значит, что если мама, жена, сестра или любой другой родственник решит послать вам посылку в Украину, то без уплаты таможенных пошлин ее стоимость не должна превышать символические 45 евро".

Следует напомнить, что на сегодняшний день для всех международных почтовых и экспресс-отправлений в Украине действует значительно более лояльная норма — без пошлины можно получать товары на сумму до 150 евро. Таким образом, в случае принятия закона, финансовая планка для необлагаемых налогом зарубежных пакетов будет урезана более чем в три раза.

"Предлагается фактически обвалить действующий лимит со 150 до 45 евро, – резюмировал народный избранник. — А теперь давайте честно зададимся вопросом: что вообще в нынешних реалиях можно собрать и отправить в Украину на эти несчастные 45 евро?".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что уровень жизни в Украине испытал беспрецедентное падение из-за длительных боевых действий и экономической нестабильности. Согласно последним официальным данным международных финансовых институтов, значительная часть населения находится в тяжелом материальном положении, а масштабы бедности в стране за время полномасштабного вторжения выросли вдвое.