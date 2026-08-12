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Только 45 евро вместо 150: власти готовятся обложить пошлиной подарки от родственников из-за границы

В три раза меньше: Кабмин планирует кардинально снизить предел на беспошлинные посылки из-за границы

12 августа 2026, 13:02
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Недилько Ксения

Украинское правительство инициировало масштабную переписку правил ввоза международных отправлений, что может существенно ударить по карманам граждан, получающих поддержку из-за границы. Соответствующие нормы заложены в проекте новой редакции Таможенного кодекса, который уже готовится к вынесению в сессионный зал парламента.

Только 45 евро вместо 150: власти готовятся обложить пошлиной подарки от родственников из-за границы

Иллюстративное фото

На нюансы этого резонансного документа публично обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко, выразив категорическое несогласие с инициативой.

"На фоне общих экономических трудностей власти теперь стремятся сделать дороже даже обычные посылки, которые украинцам присылают близкие из-за границы, — возмутился парламентарий. — Кабинет Министров официально зарегистрировал законопроект №15450. По имеющейся информации, народные избранники планируют рассмотреть его в первом чтении уже в ближайший вторник".

Только 45 евро вместо 150: власти готовятся обложить пошлиной подарки от родственников из-за границы - фото 2

Главное недовольство нардепа вызывает радикальное урезание необлагаемого налогом денежного лимита для почтовых отправлений между физическими лицами.

"В новом варианте кодекса чиновники предлагают ввести жесткие ограничения на международные передачи от человека к человеку, — объяснил детали Алексей Гончаренко. — Это значит, что если мама, жена, сестра или любой другой родственник решит послать вам посылку в Украину, то без уплаты таможенных пошлин ее стоимость не должна превышать символические 45 евро".

Следует напомнить, что на сегодняшний день для всех международных почтовых и экспресс-отправлений в Украине действует значительно более лояльная норма — без пошлины можно получать товары на сумму до 150 евро. Таким образом, в случае принятия закона, финансовая планка для необлагаемых налогом зарубежных пакетов будет урезана более чем в три раза.

"Предлагается фактически обвалить действующий лимит со 150 до 45 евро, – резюмировал народный избранник. — А теперь давайте честно зададимся вопросом: что вообще в нынешних реалиях можно собрать и отправить в Украину на эти несчастные 45 евро?".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что уровень жизни в Украине испытал беспрецедентное падение из-за длительных боевых действий и экономической нестабильности. Согласно последним официальным данным международных финансовых институтов, значительная часть населения находится в тяжелом материальном положении, а масштабы бедности в стране за время полномасштабного вторжения выросли вдвое.



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