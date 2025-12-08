Легендарний художник Іван Марчук висунув серйозні звинувачення екснардепу: що відповів політик

Легендарний український художник Іван Марчук заявив, що відомий політик, народний депутат VII скликання та колишній радник глави МВС Арсена Авакова Михайло Апостол привласнив авторські права на його картини.

Художник Іван Марчук. Фото: з відкритих джерел

У соцмережі митець опублікував відеозвернення, в якому публічно звинуватив Апостола в том, що той нібито заволодів авторськими правами на його твори. За словами Марчука, він вимушений був звернутися до суду.

Художник розповів, що він у 2020 році нібито "шляхом обману із використанням шахрайських прийомів" підписав договір, який не хотів підписувати.

"Уже в день підписання я збагнув його суть і відразу звернувся до його головного ініціатора Михайла Апостола з вимогою будь-які подальші дії припинити та отримав запевнення, що документ не чинний", — написав Іван Марчук.

За його словами, свідком підписання договору була його помічниця, організаторка виставок та творчих проєктів Марчука Тамара Стрипко, яка працювала із ним протягом останніх 20 років.

Михайло Апостол відреагував на ці звинувачення. У соцмережі він звинуватив у шахрайських діях помічницю художника Тамару Стрипко.

"Постійно перебуваючи поруч з Маестро, "помічниця" фактично нав’язала йому свою присутність. Я багато разів чув від нього слова про небажання спілкуватися з нею, як і свідчив про його втому від такої "помічниці". Однак з часом ця людина, маніпулюючи, почала виступати від імені Марчука, формуючи публічні тексти, висловлювання і навіть звернення у стилі "ми вітаємо", "ми хочемо", "нас би влаштувало". Це створило у неї ілюзію співволодіння спадщиною Генія — не лише творчою, а й матеріальною", — зазначив Апостол.

За словами політика, Стрипко нібито ізолювала Івана Марчука від його доньок та друзів. Він боїться, що колекція, вивезена на час війни за кордон, а також садиба та квартира Марчука в Каневі перебувають під контролем помічниці.

"Усе це виглядає як класична схема відволікання уваги: голосні звинувачення, створення образу "ворогів Маестро" з друзів та близьких генія, що знають про неї, маніпуляції його поважним віком — і водночас повільне, але послідовне привласнення спадщини Українського Генія", — зазначив політик.

Апостол запевнив, що висловлює таку позицію не через образу, а "з обов’язку перед історією, перед родиною Марчука, перед Україною та перед самим Маестро".

За даними ЗМІ, Іван Марчук, якому у травні 2026 року виповниться 90, вважається найдорожчим серед українських художників.

