Легендарный художник Иван Марчук выдвинул серьезные обвинения экснардепу: что ответил политик

Легендарный украинский художник Иван Марчук заявил, что известный политик, народный депутат VII созыва и бывший советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол присвоил авторские права на его картины.

Художник Иван Марчук. Фото: из открытых источников

В соцсети он опубликовал видеообращение, в котором публично обвинил Апостола в том, что тот якобы завладел авторскими правами на его произведения. По словам Марчука, он вынужден был обратиться в суд.

Художник рассказал, что он в 2020 году якобы "путем обмана с использованием мошеннических приемов" подписал договор, который не хотел подписывать.

"Уже в день подписания я понял его суть и сразу обратился к его главному инициатору Михаилу Апостолу с требованием прекратить любые дальнейшие действия и получил заверение, что документ не действует", — написал Иван Марчук.

По его словам, свидетелем подписания договора была его помощница, организатор выставок и творческих проектов Марчука Тамара Стрипко, работавшая с ним на протяжении последних 20 лет.

Михаил Апостол отреагировал на эти обвинения. В соцсети он обвинил в мошеннических действиях помощницу художника Тамару Стрипко.

"Постоянно находясь рядом с Маэстро, помощница фактически навязала ему свое присутствие. Я много раз слышал от него слова о нежелании общаться с ней, как и свидетельствовал о его усталости от такой помощницы. Однако со временем этот человек, манипулируя, стал выступать от имени Марчука, формируя публичные тексты, высказывания и даже обращение в стиле "мы поздравляем", "мы хотим", "нас бы устроило". Это создало у нее иллюзию совладения наследием Гения — не только творческим, но и материальным", — отметил Апостол.

По словам политика, Стрипко якобы изолировала Ивана Марчука от его дочерей и друзей. Он опасается, что коллекция, вывезенная на время войны за границу, а также усадьба и квартира Марчука в Каневе находятся под контролем помощницы.

"Все это выглядит как классическая схема отвлечения внимания: громкие обвинения, создание образа "врагов Маэстро" из друзей и близких гения, знающих о ней, манипуляции его почтенным возрастом — и одновременно медленное, но последовательное присвоение наследия Украинского Гения", — отметил политик.

Апостол заверил, что выражает такую позицию не через обиду, а "по долгу перед историей, перед семьей Марчука, перед Украиной и перед самим Маэстро".

По данным СМИ, Иван Марчук, которому в мае 2026 исполнится 90, считается самым дорогим среди украинских художников.

