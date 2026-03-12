Легендарна бійка мера та блогера: до чого закликає Центр вивчення окупації

У Центрі вивчення окупації прокоментували публічний конфлікт між блогером Ігорем Лаченковим та мером Дніпра Борисом Філатовим.

Центр вивчення окупації про скандал між Лаченковим та Філатовим

У заяві аналітики критично оцінили політичні суперечки довкола міського голови Дніпра та зазначили, що подібні конфлікти відволікають увагу від ситуації на фронті.

Зокрема, вони звернули увагу на події на Гуляйпільський напрямок, де тривають активні бойові дії.

На думку Центру, дискусії та політичні інтриги навколо місцевих політичних фігур не відповідають реальним викликам, які постають перед країною під час війни.

Аналітики також наголосили, що під час політичних конфліктів варто пам’ятати про реальну ціну оборони територій, де українські військові стримують наступ російських сил.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б логер Ігор Лаченков відреагував на заяви мера Дніпра Бориса Філатова, який раніше згадав його матір у контексті публічної дискусії.

За словами Лаченкова, Філатов назвав його матір, яка понад 25 років працювала суддею, колаборанткою. Блогер заявив, що такі звинувачення є безпідставними. Він також пояснив обставини справи, яка, за його словами, використовується для звинувачень. Йдеться про рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-Промисловій палаті України від 13 квітня 2016 року. Згідно з цим рішенням, з державного підприємства Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова на користь російської компанії "Ілюшин Фінанс Ко." підлягало стягненню близько 225,8 тисячі доларів, включно із заборгованістю за авансом, відсотками та витратами на арбітраж.

