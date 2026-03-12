Легендарная драка мэра и блоггера: к чему призывает Центр изучения оккупации

В Центре изучения оккупации прокомментировали публичный конфликт между блоггером Игорем Лаченковым и мэром Днепра Борисом Филатовым.

Центр изучения оккупации о скандале между Лаченковым и Филатовым

В заявлении аналитики критически оценили политические споры вокруг мэра Днепра и отметили, что подобные конфликты отвлекают внимание от ситуации на фронте.

В частности, они обратили внимание на события на Гуляйпольское направление , где продолжаются активные боевые действия.

По мнению Центра, дискуссии и политические интриги вокруг местных политических фигур не отвечают реальным вызовам, стоящим перед страной во время войны.

Аналитики также отметили, что во время политических конфликтов следует помнить о реальной цене обороны территорий, где украинские военные сдерживают наступление российских сил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы логер Игорь Лаченков отреагировал на заявления мэра Днепра Бориса Филатова, ранее упомянувшего его мать в контексте публичной дискуссии.

По словам Лаченкова, Филатов назвал его мать, более 25 лет работавшей судьей, коллаборанткой. Блогер заявил, что такие обвинения безосновательны. Он также объяснил обстоятельства дела, которое, по его словам, используется для обвинений. Речь идет о решении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 13 апреля 2016 года. Согласно этому решению, с государственного предприятия Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова в пользу российской компании "Илюшин Финанс Ко." подлежало взысканию около 225,8 тысячи долларов, включая задолженность по авансу, процентам и расходам на арбитраж.

