Гучна суперечка між Лаченковим і Філатовим: Ігор відповів за матір

Блогер Ігор Лаченков відреагував на заяви мера Дніпра Бориса Філатова, який раніше згадав його матір у контексті публічної дискусії.

Ігор Лаченков про справу щодо його матері

За словами Лаченкова, Філатов назвав його матір, яка понад 25 років працювала суддею, колаборанткою. Блогер заявив, що такі звинувачення є безпідставними.

Він також пояснив обставини справи, яка, за його словами, використовується для звинувачень. Йдеться про рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-Промисловій палаті України від 13 квітня 2016 року.

Згідно з цим рішенням, з державного підприємства Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова на користь російської компанії "Ілюшин Фінанс Ко." підлягало стягненню близько 225,8 тисячі доларів, включно із заборгованістю за авансом, відсотками та витратами на арбітраж.

Лаченков наголосив, що відповідно до законодавства України суди при розгляді подібних справ не оцінюють рішення міжнародного арбітражу по суті і не можуть змінювати його зміст.

За словами блогера, рішення арбітражу набрало законної сили ще у 2016 році і станом на сьогодні не виконане. Він також заявив, що твердження про отримання коштів російською державною корпорацією "Ростех" не відповідають дійсності.

Лаченков вважає, що інформація про цю справу використовується для дискредитації його та його родини, і заявив про можливу інформаційну кампанію проти нього.

