Громкий спор между Лаченковым и Филатовым: Игорь ответил за мать

Блогер Игорь Лаченков отреагировал на заявления мэра Днепра Бориса Филатова, ранее упомянувшего его мать в контексте публичной дискуссии.

Игорь Лаченков о деле по его матери

По словам Лаченкова, Филатов назвал его мать, более 25 лет работавшей судьей, коллаборанткой. Блогер заявил, что такие обвинения безосновательны.

Он также объяснил обстоятельства дела, которое, по его словам, используется для обвинений. Речь идет о решении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 13 апреля 2016 года.

Согласно этому решению, с государственного предприятия Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова в пользу российской компании "Илюшин Финанс Ко." подлежало взысканию около 225,8 тысячи долларов, включая задолженность по авансу, процентам и расходам на арбитраж.

Лаченков подчеркнул, что согласно законодательству Украины суды при рассмотрении подобных дел не оценивают решение международного арбитража по существу и не могут изменять его содержание.

По словам блоггера, решение арбитража вступило в законную силу еще в 2016 году и по состоянию на сегодняшний день не выполнено. Он также заявил, что утверждения о получении средств российской государственной корпорацией "Ростех" не соответствуют действительности.

Лаченков считает, что информация об этом деле используется для дискредитации его и его семьи и заявил о возможной информационной кампании против него.

