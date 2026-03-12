logo

BTC/USD

70183

ETH/USD

2063.02

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Громкий спор между Лаченковым и Филатовым: Игорь ответил за мать
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкий спор между Лаченковым и Филатовым: Игорь ответил за мать

Блогер Игорь Лаченков ответил на заявления мэра Днепра Бориса Филатова, ранее публично вспомнившего его мать

12 марта 2026, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Блогер Игорь Лаченков отреагировал на заявления мэра Днепра Бориса Филатова, ранее упомянувшего его мать в контексте публичной дискуссии.

Громкий спор между Лаченковым и Филатовым: Игорь ответил за мать

Игорь Лаченков о деле по его матери

По словам Лаченкова, Филатов назвал его мать, более 25 лет работавшей судьей, коллаборанткой. Блогер заявил, что такие обвинения безосновательны.

Он также объяснил обстоятельства дела, которое, по его словам, используется для обвинений. Речь идет о решении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 13 апреля 2016 года.

Согласно этому решению, с государственного предприятия Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова в пользу российской компании "Илюшин Финанс Ко." подлежало взысканию около 225,8 тысячи долларов, включая задолженность по авансу, процентам и расходам на арбитраж.

Лаченков подчеркнул, что согласно законодательству Украины суды при рассмотрении подобных дел не оценивают решение международного арбитража по существу и не могут изменять его содержание.

По словам блоггера, решение арбитража вступило в законную силу еще в 2016 году и по состоянию на сегодняшний день не выполнено. Он также заявил, что утверждения о получении средств российской государственной корпорацией "Ростех" не соответствуют действительности.

Лаченков считает, что информация об этом деле используется для дискредитации его и его семьи и заявил о возможной информационной кампании против него.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на анонсированную программу государственного кэшбека на горючее, которую ранее презентовали президент Владимир Зеленский и первая вице-премьер Юлия Свириденко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/lachentyt/60580
Теги:

Новости

Все новости