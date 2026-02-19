«Ледве стримався від сміху»: глава МЗС Ізраїлю висміяв росію

Під час засідання Ради Безпеки Організації Обʼєднаних Націй, присвяченого ситуації на Близькому Сході, постійний представник РФ Василь Небензя звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права.

Глава МЗС про заяви Росії

За його словами, реєстрація земель на Західному березі є спробою легалізувати розширення ізраїльських поселень. Небензя заявив, що така політика створює "незворотні факти" та викликає "шок і неприязнь" у міжнародної спільноти.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко відреагував на виступ російського дипломата. Він заявив, що йому було складно стримати сміх, слухаючи, як представник Росії говорить про міжнародне право, окупацію, анексію територій і мирне врегулювання конфліктів.

Саар наголосив, що заяви російської сторони виглядають цинічно з огляду на дії Москви на міжнародній арені.

