«Едва удержался от смеха»: глава МИД Израиля высмеял россию

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, постоянный представитель РФ Василий Небензя обвинил Израиль в нарушении международного права.

Глава МИД о заявлениях России

По его словам, регистрация земель на Западном берегу — попытка легализовать расширение израильских поселений. Небензя заявил, что такая политика создает "необратимые факты" и вызывает "шок и неприязнь" у международного сообщества.

В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на выступление российского дипломата. Он заявил, что ему было сложно сдержать смех, слушая, как представитель России говорит о международном праве, оккупации, аннексии территорий и мирном урегулировании конфликтов.

Саар подчеркнул, что заявления российской стороны выглядят цинично с учетом действий Москвы на международной арене.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналистка Янина Соколова заявила, что обыск, проведенный СБУ в сентябре 2022 года в одной из гостиниц в центре Киева, где на тот момент размещался оперативный штаб тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мог быть попыткой покушения на его жизнь.

По ее словам, редакция получила документы с определением Соломенского районного суда Киева на проведение обыска, датированным 13 сентября 2022 года. Формально основанием для следственных действий была борьба с незаконной деятельностью, в частности, с проституцией в ночном заведении при гостинице. В то же время, как утверждают владельцы помещения, гостиница на момент проведения обыска уже долго не функционировала. По словам Залужного, во время операции спецподразделение СБУ "Альфа" сломал двери и попал в помещение оперативного штаба, базирующегося в том же комплексе. Соколова, ссылаясь на собеседников из окружения тогдашнего главка, заявила, что эти действия могли быть покушением на его жизнь. По ее словам, информация об инциденте впоследствии стала известна западным партнерам Украины, в том числе представителям Великобритании.

