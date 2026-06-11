Куратора гемблінг-платежів у Сенс банку Василя Веселого затримали і згодом відпустили

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що СБУ не затримувала бізнесмена Василя Веселого, який фігурує у справах, пов’язаних із Сенс банком. У відомстві уточнили, що слідчі лише провели відповідні процесуальні дії. За даними джерел видання УП, розслідування стосується можливої легалізації коштів, пишуть "Українські новини".

Фото: з відкритих джерел

"У рамках слідчих дій нікого не затримували, підозри жодній особі не оголошували. Досудове розслідування триває", — повідомили у прокуратурі.

Василя Веселого пов’язують із великими державними активами та корпоративними процесами навколо "Сенс Банку" і підприємства "Карпатнафтохім". Як зазначив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, Веселий налагодив систему отримання комісійних від всіх клієнтів банку, у тому числі онлайн-казино, де майже кожен клієнт сплачував йому окрему плату.

"Знатний персонаж, здатний вказувати на інших і одночасно здавати будь-кого за вигоду", — прокоментував він, закликавши повідомляти про можливі шахрайства за участю Веселого.

Після націоналізації "Сенс Банку" Веселий працював радником попередньої наглядової ради. Під час засідання парламентської ТСК у 2026 році голова правління банку Олексій Ступак підтвердив, що Веселий консультував наглядову раду та отримував винагороду за свої послуги. Народний депутат Ярослав Железняк охарактеризував його як "смотрящого" за банком.

На той час банк фактично контролював усі гемблінг-платежі через Visa, адже тільки він мав дозвіл на обробку таких операцій. У самому банку підтверджували участь у гемблінг-ринку.

Хоча Веселого звільнили з посади радника, журналісти стверджують, що фактичний контроль над фінансовою установою він не втратив. Зокрема, за участі бізнесмена банк продовжує проводити тендери з умовами, прописаними під конкретного переможця.

"Щоб обійти процедури АМКУ, тендери проводять спрощено. Зупинити Веселого може лише НАБУ", — резюмує розслідувач Володимир Бондаренко.

"Коментарі" вже писали, що лондонська благодійна структура Barnet Refugee Service, яка спеціалізується на підтримці біженців та їхній інтеграції у британське суспільство, опинилася в центрі уваги журналістів через призначення Антоніни Лагун до складу опікунської ради.