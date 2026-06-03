23 млрд грн збитків державі: сестра ексбанкіра Лагуна активно працює над його репутацією в Лондоні — ЗМІ

Лондонська благодійна структура Barnet Refugee Service, яка спеціалізується на підтримці біженців та їхній інтеграції у британське суспільство, опинилася в центрі уваги журналістів через призначення Антоніни Лагун до складу опікунської ради, пишуть "Українські новини".

Микола Лагун. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що участь сестри колишнього власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна може бути пов'язана зі спробами покращення репутаційного іміджу бізнесмена за кордоном.

Журналісти зазначають, що Антоніна Лагун увійшла до керівного органу фонду восени минулого року. Особливу увагу автори матеріалу звертають на часовий збіг цього призначення із запровадженням санкцій проти Миколи Лагуна в Україні. За інформацією фонду, Антоніна Лагун має багаторічний досвід у сфері фінансового управління, корпоративного контролю та міжнародних операцій.

Barnet Refugee Service, який також працює під брендом New Citizens' Gateway, надає консультаційну допомогу людям, що шукають притулок у Великій Британії, а також сприяє отриманню необхідних документів та адаптації до нового середовища. Саме тому участь особи, пов'язаної з гучними фінансовими справами в Україні, викликала додатковий суспільний інтерес.

У публікації також згадуються багаторічні розслідування щодо діяльності Миколи Лагуна після краху "Дельта Банку". Українські правоохоронні органи та Фонд гарантування вкладів пов'язують його ім'я з низкою кримінальних проваджень та судових спорів, які стосуються ймовірного виведення активів через мережу офшорних компаній. За даними медіа, Антоніна Лагун у різні роки брала участь в управлінні структурами, пов'язаними з бізнесом свого брата.

Автори матеріалу припускають, що активність Антоніни Лагун у британських громадських організаціях може бути частиною ширшої стратегії формування позитивного публічного образу родини на тлі триваючих юридичних процесів в Україні та санкційних обмежень щодо колишнього банкіра.

Портал "Коментарі" вже писав, що адвокати Ганна Гуцалюк та Денис Тарасюк, які забезпечували юридичний супровід низки українських компаній ексвласника збанкрутілого АТ "Дельта банк" Миколи Лагуна, припиняють свою участь у цих бізнес-проєктах. Наразі активи, частина з яких не вела реальної господарської діяльності, переоформлюють на номінальних власників. Метою таких дій є подальша консервація підприємств та призупинення їхньої активності.