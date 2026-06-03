logo

BTC/USD

66777

ETH/USD

1864.06

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы 23 млрд грн ущерба государству: сестра экс-банкира Лагуна активно работает над его репутацией в Лондоне — СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

23 млрд грн ущерба государству: сестра экс-банкира Лагуна активно работает над его репутацией в Лондоне — СМИ

Лагун фигурирует по десяти уголовным делам, связанным с мошенничеством и оффшорным выводом средств

3 июня 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Лондонская благотворительная структура Barnet Refugee Service, специализирующаяся на поддержке беженцев и их интеграции в британское общество, оказалась в центре внимания журналистов из-за назначения Антонины Лагун в состав попечительского совета, пишут "Українські новини".

23 млрд грн ущерба государству: сестра экс-банкира Лагуна активно работает над его репутацией в Лондоне — СМИ

Николай Лагун. Фото: из открытых источников

Отмечается, что участие сестры бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна может быть связано с попытками улучшения репутационного имиджа бизнесмена за рубежом.  

Журналисты отмечают, что Антонина Лагун вошла в руководящий орган фонда осенью прошлого года. Особое внимание авторы материала обращают на временное совпадение этого назначения с введением санкций против Николая Лагуна в Украине. По информации фонда, у Антонины Лагун многолетний опыт в сфере финансового управления, корпоративного контроля и международных операций.

Barnet Refugee Service, который также работает под брендом New Citizens' Gateway, оказывает консультационную помощь людям, ищущим убежище в Великобритании, а также способствует получению необходимых документов и адаптации к новой среде. Именно поэтому участие лица, связанного с громкими финансовыми делами в Украине, вызвало дополнительный общественный интерес.

В публикации также упоминаются многолетние расследования деятельности Николая Лагуна после краха "Дельта Банка". Украинские правоохранительные органы и Фонд гарантирования вкладов связывают его имя с рядом уголовных производств и судебных споров, касающихся возможного вывода активов через сеть оффшорных компаний. По данным медиа, Антонина Лагун в разные годы участвовала в управлении структурами, связанными с бизнесом своего брата.  

Авторы материала предполагают, что активность Антонины Лагун в британских общественных организациях может быть частью более широкой стратегии формирования позитивного публичного образа семьи на фоне продолжающихся юридических процессов в Украине и санкционных ограничений бывшего банкира.

Портал "Комментарии" уже писал, что адвокаты Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, которые обеспечивали юридическое сопровождение ряда украинских компаний экссобственника обанкротившегося АО "Дельта банк" Николая Лагуна, прекращают свое участие в этих бизнес-проектах. Пока активы, часть из которых не вела реальной хозяйственной деятельности, переоформляют на номинальных собственников. Целью таких действий является дальнейшая консервация предприятий и приостановка их активности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1155509-23-mlrd-gryven-zbytkiv-derzhavi-i-sproby-vidbilyty-reputatsiyu-v-londoni-zmi-rozpovily-pro-aktyvnu
Теги:

Новости

Все новости