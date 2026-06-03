23 млрд грн ущерба государству: сестра экс-банкира Лагуна активно работает над его репутацией в Лондоне — СМИ

Лондонская благотворительная структура Barnet Refugee Service, специализирующаяся на поддержке беженцев и их интеграции в британское общество, оказалась в центре внимания журналистов из-за назначения Антонины Лагун в состав попечительского совета, пишут "Українські новини".

Николай Лагун. Фото: из открытых источников

Отмечается, что участие сестры бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна может быть связано с попытками улучшения репутационного имиджа бизнесмена за рубежом.

Журналисты отмечают, что Антонина Лагун вошла в руководящий орган фонда осенью прошлого года. Особое внимание авторы материала обращают на временное совпадение этого назначения с введением санкций против Николая Лагуна в Украине. По информации фонда, у Антонины Лагун многолетний опыт в сфере финансового управления, корпоративного контроля и международных операций.

Barnet Refugee Service, который также работает под брендом New Citizens' Gateway, оказывает консультационную помощь людям, ищущим убежище в Великобритании, а также способствует получению необходимых документов и адаптации к новой среде. Именно поэтому участие лица, связанного с громкими финансовыми делами в Украине, вызвало дополнительный общественный интерес.

В публикации также упоминаются многолетние расследования деятельности Николая Лагуна после краха "Дельта Банка". Украинские правоохранительные органы и Фонд гарантирования вкладов связывают его имя с рядом уголовных производств и судебных споров, касающихся возможного вывода активов через сеть оффшорных компаний. По данным медиа, Антонина Лагун в разные годы участвовала в управлении структурами, связанными с бизнесом своего брата.

Авторы материала предполагают, что активность Антонины Лагун в британских общественных организациях может быть частью более широкой стратегии формирования позитивного публичного образа семьи на фоне продолжающихся юридических процессов в Украине и санкционных ограничений бывшего банкира.

Портал "Комментарии" уже писал, что адвокаты Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, которые обеспечивали юридическое сопровождение ряда украинских компаний экссобственника обанкротившегося АО "Дельта банк" Николая Лагуна, прекращают свое участие в этих бизнес-проектах. Пока активы, часть из которых не вела реальной хозяйственной деятельности, переоформляют на номинальных собственников. Целью таких действий является дальнейшая консервация предприятий и приостановка их активности.