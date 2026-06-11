Прессслужба Киевской городской прокуратуры сообщила, что СБУ не задерживала бизнесмена Василия Веселого, фигурирующего по делам, связанным с Смыслом банком. В ведомстве уточнили, что следователи провели соответствующие процессуальные действия. По данным источников издания УП, расследование касается возможной легализации средств, пишут "Українські новини".

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"В рамках следственных действий никого не задерживали, подозрения ни одному лицу не объявляли. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в прокуратуре.

Василия Веселого связывают с крупными государственными активами и корпоративными процессами вокруг "Смысл Банка" и предприятия "Карпатнефтехим". Как отметил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, Веселый наладил систему получения комиссионных от всех клиентов банка, в том числе онлайн-казино, где почти каждый клиент платил ему отдельную плату.

"Знатный персонаж, способный указывать на других и одновременно сдавать кого-либо за выгоду", — прокомментировал он, призвав сообщать о возможных мошенничествах с участием Веселого.

После национализации "Смысл Банка" Веселый работал советником предыдущего наблюдательного совета. В ходе заседания парламентской ВСК в 2026 году председатель правления банка Алексей Ступак подтвердил, что Веселый консультировал наблюдательный совет и получал вознаграждение за свои услуги. Народный депутат Ярослав Железняк охарактеризовал его как "смотрящего" за банком.

В то время банк фактически контролировал все гемблинг-платежи через Visa, ведь только у него было разрешение на обработку таких операций. В самом банке подтверждали участие в гемблинг-рынке.

Хотя Веселого уволили с должности советника, журналисты утверждают, что фактический контроль над финансовым учреждением он не потерял. В частности, при участии бизнесмена банк продолжает проводить тендеры по условиям, прописанным под конкретного победителя.

"Чтобы обойти процедуры АМКУ, тендеры проводятся упрощенно. Остановить Веселого может только НАБУ", — резюмирует расследователь Владимир Бондаренко.

"Комментарии" уже писали, что лондонская благотворительная структура Barnet Refugee Service, специализирующаяся на поддержке беженцев и их интеграции в британское общество, оказалась в центре внимания журналистов из-за назначения Антонины Лагун в состав попечительского совета.