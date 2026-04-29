Кримінальні справи та відмивання коштів: стало відомо, хто очолює офіс екс-банкіра Миколи Лагуна в Україні

Бізнес-структури колишнього власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна в Україні перебувають під фактичним управлінням групи колишніх топменеджерів і юристів фінустанови. Частина цих осіб фігурує у кримінальних провадженнях, пов’язаних із фіктивним підприємництвом та відмиванням коштів, пишуть "Українські новини".

Попри санкції Ради національної безпеки і оборони, запроваджені проти Лагуна через ймовірні зв’язки з РФ, джерела видання стверджують, що його оточення й надалі забезпечує функціонування бізнес-мережі та збереження впливу на активи, які можуть приносити значні доходи. Сам екс-банкір, за інформацією журналістів, перебуває за кордоном, зокрема у Відні.

Координаційним центром цієї структури називають юридичний "бек-офіс", що діє в Києві під виглядом адвокатської діяльності. Ключову роль у ньому відіграє об’єднання "Бірайт Адвокасі", де за напрям бізнесів Лагуна відповідає адвокатка Ірина Цвера. Вона раніше працювала у "Еф Ті Лігал" і представляла інтереси Лагуна у справах про банкрутство, а також пов’язаних осіб із його орбіти.

Операційне управління активами, за даними розслідування, здійснює Максим Чернов (відомий як Максим Наконечний), який має бізнеси у сфері освіти та туризму. Його зв’язок із Лагуном фіксувався через переоформлення земельних ділянок родини екс-банкіра у Київській області.

Окремий блок структури пов’язаний із юристкою Анною Антоненко, яка має контакти з офшорними компаніями, зареєстрованими в Домініці. Ці структури, за даними журналістів, можуть бути дотичними до бізнесів на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Серед учасників також фігурує Андрій Парафійник, який раніше працював з активами кримських компаній, пов’язаних із родиною Лагуна, а нині виступає ліквідатором іноземних холдингів, що володіли нерухомістю екс-банкіра за кордоном.

Бухгалтерський супровід, за інформацією ЗМІ, здійснює Вікторія Пономарчук, яка раніше працювала з компаніями Лагуна в Криму. Її вважають однією з ключових осіб у фінансових потоках мережі, зокрема у веденні подвійної бухгалтерії та операціях між українськими й іноземними структурами.

Також у схемі згадується підприємниця Олена Дудченко, пов’язана з низкою компаній, які фігурують у кримінальних провадженнях щодо фіктивних операцій та відмивання десятків мільйонів гривень через державні закупівлі та банківські рахунки.

"Коментарі" вже писали, що колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун може стати фігурантом процедури екстрадиції з Австрії. Ініціаторами відповідного запиту потенційно можуть виступити як Офіс Генерального прокурора, так і Міністерство юстиції України. Вибір органу та механізму залежатиме від того, у межах якої саме з більш ніж десяти відкритих кримінальних справ буде підготовлено процесуальні документи.