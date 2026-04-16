Екстрадиція Миколи Лагуна: подати звернення до Австрії мають право як Мінʼюст, так і Офіс Генпрокурора – ЗМІ

Колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун може стати фігурантом процедури екстрадиції з Австрії. Ініціаторами відповідного запиту потенційно можуть виступити як Офіс Генерального прокурора, так і Міністерство юстиції України. Вибір органу та механізму залежатиме від того, у межах якої саме з більш ніж десяти відкритих кримінальних справ буде підготовлено процесуальні документи, пишуть "Українські новини".

Журналісти зазначають, що порядок екстрадиції визначається стадією провадження. Якщо справа перебуває на етапі досудового розслідування, ініціативу формує слідчий орган (Нацполіція або НАБУ), після чого матеріали передаються через Офіс Генпрокурора до іноземних партнерів. У випадку судового розгляду рішення щодо подальших кроків ухвалює суд, а запит на видачу підозрюваного спрямовується через Міністерство юстиції до відповідної держави.

Актуальність теми екстрадиції посилилася після новин про задоволення Вищим антикорупційним судом клопотання САП щодо видачі екс-очільника "ПриватБанку" Олександра Дубілета. Це знову привернуло увагу до практики міжнародного розшуку та видачі фігурантів економічних справ.

У випадку Лагуна ситуація є складнішою, оскільки проти нього паралельно триває кілька проваджень на різних етапах — як у судах, так і на стадії слідства. Саме тому, як зазначає видання, звернення до австрійських органів може бути здійснене за різними юридичними підставами.

Серед справ, які вже перебувають на розгляді судів, фігурують епізоди щодо ймовірного заволодіння 248,1 млн грн через кредитні схеми у 2012–2015 роках. Матеріали у цій справі були передані до Печерського райсуду Києва у 2023 році, однак процес неодноразово ускладнювався через процедурні рішення та оскарження з боку прокуратури.

Ще один епізод стосується виведення 76,5 млн доларів через компанії-нерезиденти, який розглядає Шевченківський суд. Також окремо слухається справа про ухилення від сплати податків на понад 33 млн грн, де Лагун брав участь у засіданнях дистанційно, після чого його оголосили в міжнародний розшук.

Паралельно триває низка масштабних розслідувань, зокрема щодо можливого привласнення коштів рефінансування НБУ, операцій з акредитивами державних банків та інших фінансових схем, які охоплюють період понад десятиліття.

Експерти та журналісти підкреслюють, що юридично підстави для ініціювання екстрадиції існують у межах різних проваджень, однак фактична реалізація залежить від активності правоохоронних органів та міжнародної правової взаємодії.