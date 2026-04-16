Экстрадиция Николая Лагуна: подать обращение в Австрию имеют право как Минюст, так и Офис Генпрокурора – СМИ

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун может стать фигурантом процедуры экстрадиции из Австрии. Инициаторами соответствующего запроса могут выступить как Офис Генерального прокурора, так и Министерство юстиции Украины. Выбор органа и механизма будет зависеть от того, в рамках которого именно из более чем десяти открытых уголовных дел будут подготовлены процессуальные документы, пишут "Українські новини".

Журналисты отмечают, что порядок экстрадиции определяется стадией производства. Если дело находится на этапе досудебного расследования, инициативу формирует следственный орган (Нацполиция или НАБУ), после чего материалы передаются через Офис Генпрокурора иностранным партнерам. В случае судебного разбирательства решение о дальнейших шагах принимает суд, а запрос на выдачу подозреваемого направляется через Министерство юстиции в соответствующее государство.

Актуальность темы экстрадиции усилилась после новостей об удовлетворении Высшим антикоррупционным судом ходатайства САП по выдаче экс-главы "ПриватБанка" Александра Дубилета. Это снова привлекло внимание к практике международного розыска и выдаче фигурантов экономических дел.

В случае Лагуна ситуация сложнее, поскольку против него параллельно продолжается несколько производств на разных этапах — как в судах, так и на стадии следствия. Именно поэтому, как отмечает издание, обращение в австрийские органы может быть осуществлено по разным юридическим основаниям.

Среди дел, которые уже находятся на рассмотрении судов, фигурируют эпизоды по поводу вероятного завладения 248,1 млн грн из-за кредитных схем в 2012–2015 годах. Материалы по этому делу были переданы в Печерский райсуд Киева в 2023 году, однако процесс неоднократно усложнялся из-за процедурных решений и обжалований со стороны прокуратуры.

Еще один эпизод касается вывода 76,5 млн долларов из-за компаний-нерезидентов, рассматриваемых Шевченковским судом. Также отдельно слушается дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 33 млн грн, где Лагун принимал участие в заседаниях дистанционно, после чего его объявили в международный розыск.

Параллельно продолжается ряд масштабных расследований, в частности возможного присвоения средств рефинансирования НБУ, операций с аккредитивами государственных банков и других финансовых схем, охватывающих период более десяти лет.

Эксперты и журналисты подчеркивают, что юридически основания для инициирования экстрадиции существуют в рамках различных производств, однако фактическая реализация зависит от активности правоохранительных органов и международного правового взаимодействия.