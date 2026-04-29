Уголовные дела и отмывание средств: стало известно, кто возглавляет офис экс-банкира Николая Лагуна в Украине

Бизнес-структуры бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна в Украине находятся под фактическим управлением группы бывших топ-менеджеров и юристов финучреждения. Часть этих лиц фигурируют в уголовных производствах, связанных с фиктивным предпринимательством и отмыванием средств, пишут "Українські новини".

Несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны, введенные против Лагуна из-за вероятных связей с РФ, источники издания утверждают, что его окружение продолжает обеспечивать функционирование бизнес-сети и сохранение влияния на активы, которые могут приносить значительные доходы. Сам экс-банкир, по информации журналистов, находится за границей, в том числе в Вене.





Координационным центром этой структуры называют юридический "бэк-офис", действующий в Киеве под видом адвокатской деятельности. Ключевую роль в нем играет объединение "Бирайт Адвокаси", где за направление бизнесов Лагуна отвечает адвокат Ирина Цвера. Она ранее работала в Эф Ти Лигал и представляла интересы Лагуна по делам о банкротстве, а также связанных лиц с его орбиты.

Операционное управление активами, по данным расследования, осуществляет Максим Чернов (известный как Максим Наконечный), имеющий бизнес в сфере образования и туризма. Его связь с Лагуном фиксировалась из-за переоформления земельных участков семьи экс-банкира в Киевской области.

Отдельный блок структуры связан с юристкой Анной Антоненко, имеющей контакты с оффшорными компаниями, зарегистрированными в Доминике. Эти структуры, по данным журналистов, могут быть причастны к бизнесам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Среди участников также фигурирует Андрей Парафийник, ранее работавший с активами крымских компаний, связанных с семьей Лагуна, а ныне выступающий ликвидатором иностранных холдингов, владевших недвижимостью экс-банкира за рубежом.

Бухгалтерское сопровождение, по информации СМИ, осуществляет ранее работавшая с компаниями Лагуна в Крыму Виктория Пономарчук. Ее считают одним из ключевых лиц в финансовых потоках сети, в частности, в ведении двойной бухгалтерии и операциях между украинскими и иностранными структурами.

Также в схеме упоминается предпринимательница Елена Дудченко, связанная с рядом компаний, фигурирующих в уголовных производствах по фиктивным операциям и отмыванию десятков миллионов гривен через государственные закупки и банковские счета.

"Комментарии" уже писали, что бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун может стать фигурантом процедуры экстрадиции из Австрии. Инициаторами соответствующего запроса могут выступить как Офис Генерального прокурора, так и Министерство юстиции Украины. Выбор органа и механизма будет зависеть от того, в рамках которого именно из более чем десяти открытых уголовных дел будут подготовлены процессуальные документы.