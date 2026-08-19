"Крали органи роками": Гарвардський університет відкупиться десятками мільйонів за моторошну справу

Один із найпрестижніших навчальних закладів світу опинився в епіцентрі гучного та моторошного скандалу. Гарвардський університет погодився виплатити 53 мільйони доларів для врегулювання низки колективних позовів. Причиною судових розглядів стала багаторічна підпільна схема викрадення та розпродажу людських останків прямо з моргу Гарвардської медичної школи.

Гарвардська медична школа / Фото: Wikimedia Commons / Steven Senne (CC BY 2.0)

Чорний ринок анатомічних матеріалів

Жахлива історія випливла на поверхню після того, як правоохоронці викрили колишнього менеджера моргу Седрика Лоджа. За даними слідства, посадовець роками безперешкодно виносив із закладу залишкові фрагменти забальзамованих тіл, які люди за життя добровільно заповідали для наукових і медичних досліджень.

Лодж разом із дружиною та мережею спільників організував повноцінний бізнес із продажу черепів, кісток, шкіри та внутрішніх органів через соціальні мережі. Покупцями ставали колекціонери дивацтв з усіх куточків США. Щобільше, зловмисник навіть дозволяв стороннім особам заходити до моргу, щоб ті особисто обирали потрібні останки.

Мільйонні компенсації та вибачення

Обурені родичі донорів подали до суду на університет, звинувативши керівництво в недбалості, відсутності контролю та нарузі над пам'яттю померлих. Представники Гарварду офіційно вибачилися перед сім'ями потерпілих і заявили, що посилили заходи безпеки та правила доступу до анатомічних лабораторій.

Виплачена сума у 53 млн дол. буде розподілена між сотнями родин, які постраждали від дій зловмисників.

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