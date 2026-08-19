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"Крали органы годами": Гарвардский университет откупится десятками миллионов за преступление

Престижный вуз урегулирует коллективные иски родственников, тела чьих близких похищали из морга медицинской школы.

19 августа 2026, 14:45
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Сергій Кречмаровський

Одно из самых престижных учебных заведений мира оказалось в эпицентре громкого и жуткого скандала. Гарвардский университет согласился выплатить 53 миллиона долларов для урегулирования ряда коллективных исков. Причиной судебных разбирательств стала многолетняя подпольная схема похищения и распродажи человеческих останков прямо из морга Гарвардской медицинской школы.

"Крали органы годами": Гарвардский университет откупится десятками миллионов за преступление

Гарвардская медицинская школа / Фото: Wikimedia Commons / Steven Senne (CC BY 2.0)

Черный рынок анатомических материалов

Ужасная история выплыла на поверхность после того, как правоохранители разоблачили бывшего менеджера морга Седрика Лоджа. По данным следствия, сотрудник годами беспрепятственно выносил из заведения фрагменты забальзамированных тел, которые люди при жизни добровольно завещали для научных и медицинских исследований.

Лодж вместе с супругой и сетью подельников организовал полноценный бизнес по продаже черепов, костей, кожи и внутренних органов через социальные сети. Покупателями становились коллекционеры диковинок со всех уголков США. Более того, злоумышленник даже позволял посторонним заходить в морг, чтобы те лично выбирали нужные останки.

Миллионные компенсации и извинения

Возмущенные родственники доноров подали в суд на университет, обвинив руководство в халатности, отсутствии контроля и надругательстве над памятью умерших. Представители Гарварда официально извинились перед семьями потерпевших и заявили, что ужесточили меры безопасности и правила доступа к анатомическим лабораториям.

Выплаченная сумма в 53 млн долл. будет распределена между сотнями семей, пострадавших от действий злоумышленников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о ядовитом тренде, который убивал хозяев загородных поместий.



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Источник: https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2026-08-18/harvard-to-pay-53-million-to-settle-lawsuits-over-theft-of-body-parts
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