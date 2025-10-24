Верховна Рада проголосувала за Бюджет-2026 року, а після цього прийняла закон про похоронну справу. Народний депутат України Дмитро Разумков вважає, що це досить символічно.

«Країна може опинитися на межі»: у Раді шоковані прийнятим бюджетом

"З таким кошторисом країна дійсно може опинитися на межі.

У ньому немає реальної підтримки армії. Немає рішень, які допоможуть повернути наших людей із-за кордону, відновити бізнес, підтримати малозахищених чи розвивати освіту. Але є майже мільярд гривень на фінансування політичних партій. На білборди, газети, ролики, партійні офіси", – наголошує нардеп.

Він підкреслює, чи хтось з його колег задумувався, як до цього ставляться люди?

"Може вони подякують за нові податки на продаж вживаних речей? З яких хочуть зібрати 14 мільярдів гривень, щоб профінансувати Кабмін!

Чи може українці подякують за 5,5 мільярдів на стратегічні комунікації та єдиний марафон, який вони не дивляться? Або за 1,5 мільярди на Офіс президента і 4 млрд на Державне управління справами?

Можливо, хтось скаже "дякую" за підвищення мінімальної пенсії на 234 гривні та "дитячих" виплат на 8 тис грн – не на місяць, а загалом?" – наголошує політик.

Він додав, що коли влада спокійно говорить, що бюджет найімовірніше будуть переглядати — це вже вирок.

"Бо він має виконуватися, а не переписуватися! Такий кошторис — це не документ розвитку країни. Це сценарій її поступового занепаду!" – резюмував Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.